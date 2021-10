Suspenden a maestro de Aguascalientes por recomendar a alumnas saber cocinar para no ser apuñaladas

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) suspendió al maestro Gerardo de León Romo, luego de que se le denunciara por recomendar a sus alumnas que aprendieran a cocinar para evitar que sus parejas las apuñalen, esto a través de una clase virtual por Zoom.

El video de la clase Soporte Vital del Departamento de Medicina fue difundido en redes sociales, y en él se observa la diapositiva del caso clínico de una mujer de 43 años que fue agredida con arma blanca. Según el texto que aparece en la misma, había sido apuñalada por su pareja tras haber quemado la comida.

Acerca del caso, el docente mencionó que “si no saben cocinar para que se casan. Llega uno con hambre y da coraje, no está la cena porque la quemó. Esa es la recomendación del día: aprendan a cocinar antes de casarse”.

Ante el cuestionamiento de una estudiante, que le dijo que si no sería mejor apelar a no perder la cordura para no apuñalar, el médico respondió que la recomendación era “aprender a cocinar”.

Tras estos hechos, la UAA expresó en un comunicado que repudia toda manifestación sexista, así como cualquier acto de acoso, discriminación o violencia.

— Universidad Autónoma de Aguascalientes (@uaa_mx) September 29, 2021

“En vista de la naturaleza de las conductas denunciadas y con fundamento en lo establecido en la Legislación Universitaria, se solicitó a las autoridades del Centro de Ciencias de la Salud la suspensión inmediata de dicho docente. Esto como medida de protección y salvaguarda de las y los estudiantes durante el proceso de investigación y resolución del caso”, señala el documento.

La Universidad sentenció que “ante conductas de esta naturaleza no hay ni habrá ninguna tolerancia ante cualquier violencia”.