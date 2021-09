Todas las aerolíneas están interesadas en operar en el aeropuerto Felipe Ángeles: Sedena

Todas las aerolíneas, nacionales e internacionales, están de acuerdo con la calidad del aeropuerto “Felipe Ángeles”, en Santa Lucía, y están interesadas en iniciar operaciones en él, aseguró el general ingeniero Ricardo Vallejo Suárez, encargado del grupo de ingenieros que construye el complejo.

Señaló que la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una vez que recibió la documentación que le permite funcionar como operador aéreo, está próxima a presentar el plan tarifario e incentivos económicos para que las aerolíneas puedan operar en el aeropuerto.

“Las aerolíneas, tanto nacionales como extranjeras, están de acuerdo con la calidad del aeropuerto, las características, con las dimensiones de las pistas, con el equipamiento de la torre de control, efectivamente una cosa es estar de acuerdo con la instalación y otra es que su modelo de negocios opere en el aeropuerto.

“Ellas han visitado el complejo y yo tengo conocimiento, por que las he entrevistado a todas, de su interés de operar, porque una aerolínea que quiera ser de clase mundial solo puede serlo con un aeropuerto de características de clase mundial”, dijo.

#ConferenciaPresidente | De acuerdo con Vallejo Suárez las aerolíneas nacionales e internacionales están de acuerdo con la calidad del aeropuerto: "Una cosa es estar de acuerdo con la instalación y otra que su modelo de negocio opere en el aeropuerto". pic.twitter.com/ub00r4gguC — Animal Político (@Pajaropolitico) September 10, 2021

El miércoles, la empresa Air Canada descartó usar la obra ubicada en Santa Lucía.

El director de ventas para América Latina y el Caribe de la aerolínea, Luis Noriega, explicó que no hay estudios que demuestren la viabilidad del nuevo aeropuerto.

“En cuanto al Felipe Ángeles no lo estamos contemplando en este momento, no está terminado, falta hacerle estudios de viabilidad y estudios de capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) entonces no está en nuestros planes”, sostuvo el directivo de Air Canada.

Avance del 68.9% en la construcción del aeropuerto

La construcción del aeropuerto Felipe Ángeles tiene un avance del 68.98 por ciento y es una obra viable técnica, legal, social y financieramente, aseguró Vallejo.

Explicó que el presupuesto de proyecto de inversión, que se ingresó el 19 de diciembre de 2019, fue 79 mil 305 millones de pesos y que pasó a 84 mil 956 millones de pesos, lo que representa aumento de 5 mil 650 millones de pesos.

A pesar del incremento, aseguró que la Sedena no rebasará el presupuesto de la obra.

“Sedena no rebasara el presupuesto autorizado aun cuando en los dos años de obra ha tenido que enfrentar múltiples incrementos en los costos de materiales, principalmente en el acero, aluminio, cobre… dichos incrementos están siendo afrontados mediante una eficiente administración de recursos”, dijo.

"Vistoso y en el menor tiempo posible, alejado de actos de corrupción y evitando el dispendio de recursos públicos", así fue construido el Aeropuerto Felipe Ángeles, de acuerdo con el informe presentado por el General Gustavo Ricardo Vallejo. pic.twitter.com/w1rytSvM4y — Animal Político (@Pajaropolitico) September 10, 2021

Lee: La construcción del Nuevo Aeropuerto en Santa Lucía iniciará el lunes y se llamará Felipe Ángeles

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se tendrán ahorros por 125 mil millones de pesos.

“Es una gran obra, tiene tres elementos que la distinguen: primero, la calidad de la obra, es de las mejores obras de este tipo que se están realizando en el mundo; segundo, el tiempo de construcción, y tercero el costo, porque no hay corrupción

“Estamos hablando de un ahorro de la obra de 125 mil millones de pesos, pero como se le agregan los 100 mil que se tuvieron que destinar al pago de los contratos que se habían contraído, con las empresas por el proyecto de Texcoco, de todas maneras, agregándole los 100 mil, son 175 mil millones para 300 mil que tenían estimado, que iba a costar el proyecto de Texcoco son 125 mil millones de ahorros”, dijo.

Durante la construcción del aeropuerto, se han registrado cinco decesos por accidentes de trabajo; de los 116 mil 15 trabajadores, el 99.99% ha estado sin incidencias.

#ConferenciaPresidente | "De los 116 mil 15 trabajadores, el 99.99% ha estado sin incidencia", sobre los 5 decesos reportados en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles: "La familia tendrá el importe correspondiente de pensión […] aparte de una ayuda de la Secretaría". pic.twitter.com/4jBSJ89kf6 — Animal Político (@Pajaropolitico) September 10, 2021

El general Gustavo Vallejo reiteró que la fecha de culminación del aeropuerto será el 21 de marzo del 2022.