‘Dejen la desidia, avívense y marchen, no hagan paros’, pide AMLO tras críticas a la UNAM

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a los inconformes tras sus críticas hacia la UNAM que dejen la desidia y que marchen pacíficamente.

En redes sociales ha circulado una convocatoria para realizar un paro general el próximo 4 y 5 de noviembre en la UNAM. Aunque no se precisa quién convoca, demandan que el presidente se disculpe por sus declaraciones, además, piden respeto a la autonomía universitaria y que se aumente el presupuesto.

Lee: ‘Que se manifiesten porque se están aburguesando’: AMLO reta a ofendidos tras críticas sobre la UNAM

“Ayer estaba viendo que están convocando a un paro de 48 horas por lo que dije, yo les propondría que mejor hicieran una marcha, que se avivaran, pacíficas, ¿pero paro?… No quieren estar en clases presenciales, no, una manifestación pacífica, que dejen atrás la desidia, la comodidad y aunque sea en contra de nosotros que se manifiesten, entonces no es para nada afectar la autonomía o querernos nosotros inmiscuirnos”, declaró.

Luego de que ayer declarará que la máxima casa de estudios necesita reformarse, el mandatario descartó que sea él quien envié una propuesta a la institución, ya que dijo, respeta su autonomía.

Sin embargo, consideró que los cambios y las renovaciones pueden venir desde adentro, con los mismos universitarios, alumnos, maestros, académicos e investigadores.

“Tengo confianza en que lo hagan porque se derechizó mucho la UNAM aunque digan lo contrario se aburguesaron los de arriba”, aseguró.

En conferencia de prensa, acusó que hay un grupo hegemónico que encabeza el doctor José Narro y que desde hace tiempo tiene el control de la UNAM.

“Yo soy egresado de la UNAM, estoy orgulloso de haber egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Soy el primer presidente de México egresado de la FCPyS, ahí en esa facultad estudiaron dos hijos míos, o sea, soy parte de la UNAM, sin embargo, todas las instituciones requieren renovarse”, sostuvo.

"Soy egresado de la UNAM, me siento muy orgulloso de haber estudiado en la Facultad de Ciencias Políticas", admite @lopezobrador_, pero sostiene que, como todas las instituciones, requiere renovarse. pic.twitter.com/7YVDEWMlrA — Animal Político (@Pajaropolitico) October 28, 2021

Lee: AMLO contra la UNAM: ‘Las facultades se llenaron de conservadores’

“No es un cuestionamiento a los jóvenes, que vivan los estudiantes. Los estudiantes son la levadura de todos los movimientos, siempre son vanguardia de los movimientos en la historia de nuestro país (…) Aquí hablamos de cómo someten a una institución pública que debe ser libertaria y siempre vinculada al pueblo, no para convertirla en un apéndice de un grupo oligárquico, dominante, con sus políticos, voceros e intelectuales”.

Nuevamente hizo un llamado para que regresen a clases presenciales; prometió que no les va a faltar presupuesto ni se fiscalizará nada y siempre habrá respeto a la autonomía.

Anteriormente, López Obrador aseguró que Universidad se derechizó; acusó que las facultades de ciencias sociales se llenaron de conservadores y que la UNAM “perdió su esencia y se convirtió en individualista”.