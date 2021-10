Grupos neoliberales usaron al feminismo y la defensa de derechos humanos para saquear, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que grupos “neoliberales” utilizaron causas “muy nobles” como el feminismo, el ecologismo y la defensa de los derechos humanos, para “saquear” y apropiarse de bienes nacionales.

Al defender al Tren Maya, el mandatario insistió en acusar a ambientalistas que cuestionan la obra asegurando que antes de su gobierno “no estaban pensaban en transformar, si acaso se quedaban en el regodeo del análisis de la realidad”.

“Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces, se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. Muy nobles todas estas causas, muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo y que el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedara afuera del centro del debate. Por eso no se hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasismo, de racismo”, dijo durante su conferencia mañanera este 29 de octubre.

En agosto de 2020, López Obrador acusó a organizaciones y a medios (con información falsa) de recibir dinero para atacar al Tren Maya.

Este viernes volvió a insistir que agencias internacionales que “apoyaban el modelo neoliberal” siguen financiando a grupos ambientalistas y defensores para cuestionar la obra de su gobierno.

“Todavía no nos responde el gobierno de Estados Unidos, pero hay grupos ambientalistas que se oponían o se oponen -no sé en qué andan ahora- al Tren Maya que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos, como también las asociaciones de Claudio X. González”, repitió.

Incluso, el presidente criticó a los colectivos que promovieron amparos contra ciertos tramos del tren, asegurando que “ni siquiera conocen el sureste”.

“Ni saben desde cuando existe Xpujil y cómo se fundó Xpujil, o sea, independientemente del mundo prehispánico, cómo se quedó en el abandono toda esa región porque no tiene agua, tiene problema de falta de agua que ya estamos resolviendo, cómo llegaron colonos de todo el país, está lleno Campeche de colonos como Quintana Roo”, dijo.