La filantropía no es función de las empresas sino crear empleos y pagar impuestos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López afirmó que no está de acuerdo con la devolución de impuestos a las grandes empresas porque la función de éstas no es la filantropía ni las obras sociales.

Señaló que la labor de éstas es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones, mientras que la función del gobierno es atender a la población con esas contribuciones.

“Sobre la devolución de impuestos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento a la cultura? No, esa no es la función de las empresas, la función de la empresa básica -y lo hacen muy bien la mayoría- es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones”, dijo en la conferencia matutina.

Al ser cuestionado sobre las implicaciones de la miscelánea fiscal, dice @lopezobrador_ que no está de acuerdo con que se regresen impuestos a grandes empresas bajo el supuesto "de que van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía". pic.twitter.com/jzC4TmX6QJ — Animal Político (@Pajaropolitico) October 19, 2021

Así el presidente López Obrador defendió la miscelánea fiscal 2020, en la que se contemplan la limitación en las deducciones por donativos a organizaciones de la sociedad civil, que atienden a personas de escasos recursos, y que ayer fue aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Lee: Diputados aprueban en lo general reformas fiscales que limitan deducciones a ONG y RFC obligatorio a los 18 años

López Obrador dijo que la deducción de impuestos a las empresas para que lo destinen a programas sociales es un invento y que, incluso, deberían de contribuir un poco más.

“Eso lo inventaron, ¿y saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno.

“¿Cómo va a ayudar no pagando impuestos?, si deberían de contribuir un poco más. Porque claro que es importante la filantropía, pero es a partir de que yo tengo mis ganancias y de mis ganancias voy a aportar”, comentó.

Entérate: Reforma fiscal al ISR: ¿Por qué pone en riesgo a 5 mil organizaciones que atienden a personas vulnerables?

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este lunes, en lo general, la miscelánea fiscal para el 2022, la cual incluye nuevas disposiciones que podrían afectar al financiamiento de más de 5 mil organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas de escasos recursos.

Activistas criticaron que la reforma propuesta por el Ejecutivo de López Obrador desincentiva la donación que personas físicas hacen a las organizaciones civiles, que podrían dejar de percibir hasta 8 mil millones de pesos para la realización de actividades como la atención de personas con discapacidad, niños, y mujeres que sufren violencia, personas migrantes, o actividades relacionadas con el medio ambiente y la defensa de los derechos humanos.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.