AMLO no irá a entrega de la Belisario Domínguez ante llamado a boicot de Lilly Téllez

El presidente Andrés Manuel López Obrador declinó asistir a la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez porque, dijo, la senadora Lilly Téllez está convocando a que le falten al respeto.

Señaló que le envió una carta a la maestra Ifigenia Martínez para felicitarla y ofrecerle una disculpa por no acudir, pero consideró que no deben de caer en ninguna provocación que ayude a la elite económico y político o a sus voceros.

“Usted merece toda mi admiración y respeto porque eso tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la elite del poder económico y político ni a sus empleados ni voceros”, dijo.

En conferencia de prensa, indicó que la legisladora está en su derecho de manifestarse, pero que él no va a exponer la investidura presidencial.

“Yo no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte al respecto y se haga un escándalo. Imagínense, pero qué necesidad”, comentó.

Informó que asistirá en su representación el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así como otros integrantes del gabinete.

El viernes la legisladora Lilly Téllez publicó un tuit señalando que el presidente acudiría al Senado y era necesario hacerle frente.

El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador… vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente. pic.twitter.com/X7C7rKSWdo — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 1, 2021