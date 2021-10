‘UNAM se derechizó y egresados no estuvieron a la altura; requiere una sacudida’: AMLO

Por segundo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y pidió a académicos y políticos que se molestaron por sus comentarios que “no se enojen”.

Esta vez el mandatario aseguró que es lamentable que la UNAM se haya derechizado.

“Todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos”, sostuvo.

Lee: La UNAM perdió su esencia y se volvió individualista, dice AMLO

López Obrador acusó que egresados de la Máxima Casa de Estudios no estuvieron a la altura, pues callaron ante atrocidades y saqueo durante el periodo neoliberal, pero señaló que ahora “requiere de una sacudida”.

“Es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron, del saqueo al país, el saqueo más grande en la historia de México y que la universidad no haya tenido un papel determinante”.

“El movimiento de los jóvenes, del 132 ¿dónde surge? en la Ibero. ¿Dónde estaba la UNAM?¿Quién era rector entonces? Entonces, que no se enojen”.

"¿Dónde estaba la UNAM?", cuestiona @lopezobrador_ respecto a los movimientos estudiantiles, como 'Yo soy 132'. Y sobre sus afirmaciones previas sobre la institución dice: "qué bueno que hay polémica sobre esto". pic.twitter.com/NsUsRdXNBS — Animal Político (@Pajaropolitico) October 22, 2021

“Ejemplos hay muchos, imagínense el rector que todavía tiene mucha influencia, (José) Narro se va de secretario de Salud y en ese tiempo habla de los ninis, de los jóvenes, exrector de la UNAM, que ni estudian ni trabajan, algo ofensivo, pero no sólo eso, siendo secretario de Salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec, estamos hablando del rector, claro, no todos los maestros afortunadamente están así, pero bueno, ¿dónde están los economistas de la UNAM?”, agregó.

López Obrador comentó que le gustaría que hubiera más economistas y abogados de la UNAM dentro del gobierno, pero no hay porque “están en los despachos”.

“Se perdió la dimensión social, entonces hay que polemizar también sobre esto y pues no, no actúo yo de mala fe. Que la prensa vendida o alquilada, use esto, para decir que ya estoy en contra de la UNAM, ha dicho tantas cosas, tengo mi consciencia tranquila”, afirmó.

Ayer, López Obrador comentó que la UNAM “perdió su esencia y se convirtió en individualista”.





