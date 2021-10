Ana Guevara justifica recorte a beca de atletas, pero anuncia que habrá ajuste

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, defendió la reducción de la beca de atletas por su rendimiento en los Juegos Olímpicos de Tokio, y precisó que a finales de año se publicará un nuevo reglamento para la asignación de los apoyos económicos a los deportistas y que el recorte podría revertirse.

En entrevista con Animal Político, la funcionaria dijo que el nuevo proyecto de Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el Ejercicio 2022 se encuentra bajo revisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencia a la que está adscrita la Conade, y previó que se publique en diciembre para que se pueda implementar el próximo año.

Guevara, campeona mundial en atletismo, adelantó que en dicho reglamento se establecerán nuevos criterios para que los deportistas se hagan acreedores a la beca, de modo que algunos podrían obtener montos mayores y remontar el recorte, mientras que otros podrían mantener la reducción.

La funcionaria federal dijo que, con la desaparición del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), en mayo de este año, dejaron de estar vigentes las “Tablas Técnicas” mediante las cuales se asignaban las becas, pero, precisó, la Conade decidió conservarlas transitoriamente mientras se publica el nuevo reglamento, para no dejar sin apoyo a los atletas.

Dichas Tablas Técnicas –que datan de 2017 y fueron retomadas temporalmente este año para asignar los apoyos– establecen una beca de 30 mil pesos para medallistas olímpicos; de 17 mil 500 para finalistas; de 10 mil para semifinalistas, y de 6 mil para quienes no lograran llegar a ningún nivel.

“Antes de ir a Tokio, los atletas firmaron una carta compromiso, y por decisión personal, y en solidaridad con la situación que se vivía por la extinción del Fodepar, se determinó que todos los atletas que calificaron a Tokio iban a recibir 30 mil pesos de beca, no obstante que estaba sujeto a resultados, no era permanente. (…) Si nosotros nos hubiéramos apegado a tener que aplicar la ausencia de reglamento, pues tendríamos que haber cancelado todas las becas, pero no fue el caso, por eso es que se dio de manera general 30 mil pesos”, planteó Guevara.

“El Fodepar tenía un Comité Técnico que determinaba la permanencia de los deportistas para poder seguir siendo acreedores a ese apoyo económico”, agregó, “entonces hoy, ante la ausencia de un comité y no teniendo reglas, lamentablemente no hay forma, de aquí a diciembre, de sostener ese apoyo económico, por eso, reitero, no es definitorio, porque en diciembre, cuando se publique el reglamento y las nuevas reglas, se va a retabular, entonces, a lo mejor, se les puede subir otra vez la beca, dependiendo de cómo quede la tabla”.

Es la primera vez que la directora de la Conade emite un posicionamiento respecto de las denuncias de atletas a quienes se les recortó de 30 mil a 10 mil pesos el monto de su beca mensual tras volver de los Juegos Olímpicos. Este medio había solicitado a la institución su versión ante las quejas, pero en ese momento declinó emitir comentarios.

Los deportistas denunciaron que se les hizo un recorte de hasta 65% a pesar de que cumplieron con la meta establecida en la carta compromiso que la Conade les hizo firmar en marzo, que consistía en clasificar a los Juegos Olímpicos en su disciplina, independientemente del resultado que obtuvieran en el medallero, según constató este medio con una revisión del documento.

Cuestionada al respecto, Guevara insistió en que el mero hecho de clasificar a los Juegos Olímpicos no puede ser un criterio para conservar el monto de la beca.

Se le preguntó si los atletas fueron avisados claramente de dicha circunstancia. La propia funcionaria reconoció que las “Tablas Técnicas” –vigentes antes de la extinción del Fodepar y que fueron retomadas este año de manera temporal– no fueron adjuntadas como anexo en la carta compromiso que se entregó a los deportistas.

Animal Político volvió a contactar a los denunciantes, quienes reiteraron que no sabían de esos criterios, sino que, conforme la carta que les hizo firmar la Conade, solo debían clasificar a los Juegos Olímpicos.

“Esto (las Tablas Técnicas) no venía en la carta compromiso, esto solo se les hizo del conocimiento (de los atletas); la carta compromiso solo era una justificación de carácter legal para darle validez de por qué se les estaba otorgando ese monto de beca”, señaló Guevara.

¿De qué manera se hizo del conocimiento de los deportistas?, se le preguntó.

“Pues en el hecho de que todos recibieron 30 mil pesos, y que la continuidad de la beca, el nuevo criterio de beca, estaba condicionado a un resultado”, dijo.

¿Pero claramente se les dijo qué monto de beca tendrían en función de su resultado? ¿Ellos lo supieron?

“La respuesta está en la tablita (Tablas Técnicas), en el recuadro inferior dice ‘Perspectivas’, en eso estaba fundado el criterio de la firma de la carta compromiso”, insistió la funcionaria. “No estamos haciendo nada que no estuviera tampoco anteriormente establecido, simplemente que no había reglas de operación (al momento de los Juegos Olímpicos), tenemos que partir de la parte inferior, que son los 30 mil pesos que refieren las Perspectivas, entonces no estamos tampoco actuando de manera arbitraria con el desconocimiento (de los atletas), sino que así estaba desde antes y esa tabla iba en decremento”.

La directora de la Conade subrayó que las becas que otorga el gobierno no son “de permanencia voluntaria” y que están sujetas al desempeño deportivo.

“No se les está dando la espalda ni tampoco es un castigo, simplemente se deroga el Fodepar, tenemos que esperar a que se publiquen nuevas reglas, que es lo que no entienden, pero no podemos, nosotros como institución ni yo como directora, violentar la ley (…) porque las becas no son de permanencia voluntaria, tienen un criterio sobre resultados y no está condicionado a solo por calificar a Juegos Olímpicos, y sobre todo en el hecho de que no existe un reglamento hoy que valide que se les siga dando este monto de beca”, puntualizó.

“No implica tampoco que vaya a ser permanente (la reducción); en el momento en que se publiquen las nuevas reglas de operación, esos montos para los deportistas van a ser retabulados; el problema es que, como no tenemos hoy, no se puede sostener ese monto de beca, porque ya concluyó el evento que les podía permitir mantener el monto o decrecerlo”.

Guevara destacó la aportación de 240 mil pesos que entregó este 6 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador a todos los atletas que fueron a Tokio con independencia de su resultado, recursos que provienen de lo recaudado en el sorteo del pasado 15 de septiembre.

Deportistas olímpicos consultados confirmaron que ese apoyo económico se les depositó desde el martes 5 de octubre.