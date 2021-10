Caída del sistema en 1988 fue por 'un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari’: Bartlett

La caída del sistema en la elección de 1988 fue por un amasiato entre el PAN y Carlos Salinas de Gortari, afirmó Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, entonces, secretario de Gobernación.

Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados, Bartlett fue cuestionado sobre el tema, por lo que contestó:

“Si me pica un poquito verdad, como están jugando con mi biografía, voy a hacer un poco grosero porque me siento un poco como legislador y yo he sido más legislador que ustedes, muchos años. Miren, la caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y (Carlos) Salinas de Gortari. ¡Así fue, un amasiato entre Salinas de Gortari y el PAN!”, dijo.

La respuesta del director de la CFE provocó gritos y risas de los legisladores.

“La caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari” dijo @ManuelBartlett, director de la #CFE, durante su comparecencia en la Cámara de @Mx_Diputados: pic.twitter.com/Q6VidoeECm — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 27, 2021

Previo, el diputado panista Juan Carlos Maturino dijo a Bartlett que estaba tratando de convencer sobre las bondades de la iniciativa de la reforma eléctrica con la misma certeza que lo hizo cuando ocurrió la caída del sistema en 1988.

“La historia ha mostrado la realidad de aquel atraco electoral”, señaló el panista.

Afirmó que la experiencia de Bartlett en el sector público “le ha servido más a usted y a su familia que al pueblo de México”; le recordó que se desempeñó como secretario de Gobernación, con Miguel de la Madrid; secretario de Educación, con Carlos Salinas de Gortari, y gobernador de Puebla, con Ernesto Zedillo, justamente en la etapa del neoliberal mexicano.

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, le aseguró que Carlos Salinas llegó al poder por el fraude electoral y le pidió que explicará cuántas propiedades o inversiones tenía en los “Pandora Papers”.

“Los salinistas son ustedes, sí, Salinas llegó al poder por el fraude de este señor y hoy vienen de lamesuelas con el del fraude”, comentó.

¿A quién se le ocurre poner a Bartlett a cuidar de nuestro futuro? pic.twitter.com/secCzjqtZm — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 27, 2021