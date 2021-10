Félix Salgado, el operador morenista que otorga cargos en el gobierno de su hija

Ayer miércoles, el patio terregoso de una longitud de 200 metros cuadrados estaba repleto de personas que escuchaban atenta a lo que decía el senador morenista Félix Salgado Macedonio, papá de Evelyn Salgado Pineda, quien mañana tomará protesta como gobernadora para el periodo 2021-2026.

Mujeres y hombres, muchos con carpetas con sus documentos personales, se notaban nerviosos.

“A ver, ¿quién de aquí es licenciado en Ciencias Políticas?”, preguntó el senador que vestía playera negra y pantalón de mezclilla.

Nadie levantó la mano.

Salgado Macedonio sonrió y dijo después: “a ver, ¿quiénes son licenciados en Ciencias de la Comunicación?”.

Un joven que estaba a unos cuatro metros de su costado derecho se acercó y la gente empezó a reír.

Salgado Macedonio paró de hablar al escucharse un golpe seco.

“¡Se cayó una maceta!”, gritó uno de los aspirantes a un empleo que estaba en la parte baja del predio.

Con el senador estaba el ex priista y ex diputado local, Jorge Salgado Parra.

El senador presentó a la joven Tania Sánchez Salgado como directora de Atención Ciudadana del gobierno de su hija.

Pero Salgado Macedonio agregó: “esta nueva dirección tendrá como prioridad atender todas las demandas ciudadanas; ella es una mujer honesta, joven y pertenece a Morena”. El resto de los asistentes también esperaban oír su nombre.

Atrás de ellos había una mesa de madera con decenas de carpetas apiladas con el currículum de las personas que buscan un acomodo en el nuevo gobierno.

A medida que transcurría el tiempo llegó más gente a este lugar, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Chilpancingo. Este inmueble fue utilizado como casa de campaña de Salgado Macedonio antes que el INE cancelara su registro, y después lo utilizó su hija.

Durante estos últimos días y previo a que su hija asuma el cargo, este lugar se ha convertido en agencia de colocaciones para el nuevo gobierno.

“Ya están todos los secretarios del gabinete son diez mujeres y diez mujeres, ¿quieren que les diga quiénes son?, preguntó el senador.

“¡Nooooo!”, le respondieron.

Aclaró que a todos los funcionarios se les va a realizar una investigación sobre sus bienes patrimoniales. “Vamos a investigar dónde viven, dónde está su casa y si hay uno que tenga una casa en las Lomas de Zinnia no pasa”, dijo a manera de broma. Jardines de Zinnia es un fraccionamiento que está ubicado en la zona suburbana de Chilpancingo.

Después el senador dio a conocer otros nombramientos, el de Abad Torres y César Paris Peralta, como subsecretarios de la Secretaría de Economía. Torres y Paris participaron en la campaña de Evelyn.

César Paris Peralta, quien fungió como Contralor de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) en la administración de Ángel Aguirre Rivero, se inscribió como candidato a auditor superior del estado.

Salgado Macedonio siguió con los nombramientos y llamó a una joven de nombre Nicole, a quien la presentó para un cargo en la Secretaría de la Juventud. La joven llevaba su folder.

“Ella estuvo en la campaña, es una compañera de lucha y está en Morena”, agregó.

Sin decir el nombre de la titular de la Secretaría de la Juventud, el senador dijo que esta nueva funcionaria es una atleta de alto rendimiento deportivo.

Luego le pidió a su chofer Tomás López García que se acercara.

“¡Tomás, Tomás!”, se escucharon los gritos de los asistentes.

“Él (Tomás) va a estar en la entrada del Palacio de Gobierno, los cinco días a la semana que es cuando se labora”, mencionó.

Salgado Macedonio delineó las normas con las que deberán de regirse los funcionarios del gobierno que va encabezar su hija: “la honestidad y transparencia”.

Anunció que en la nueva administración se creará el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya funciona.

“Todos los funcionarios no tendrán camionetas blindadas del gobierno, tendrán que usar su propio vehículo y las camionetas blindadas que hay las vamos a subastar”, anunció.

Reiteró que Casa Acapulco y Casa Guerrero, esta última ubicada en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, serán subastadas y del dinero que salga lo utilizarán para la compra de medicamentos.

En el caso de la residencia oficial de Casa Guerrero, donde, aseguró, su hija no vivirá, serán utilizadas como oficinas de gobierno hasta en tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador autorice la construcción de un hospital de tercer nivel en ese lugar.

Mencionó que su hija va a recibir un gobierno con muchos problemas económicos que se tendrán que afrontar.

Aseguró que no habrá funcionarios que tengan empresas constructoras.

Criticó la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia, donde desde hace meses hay un “enorme hoyo” en un puente.

“Ese empresario que hizo esa obra no será contratado por este gobierno, es más, el gobierno de Evelyn le va a exigir que repare esa obra”, advirtió.

Cuando se percató que había la presencia de este reportero, Salgado Macedonio dijo que la reunión era privada y poco después dio por terminado el encuentro.

Antes les llamó la atención a sus compañeros por haber filtrado una información a una reportera del diario El Sur que publicó los nombres de los posibles funcionarios del gobierno de Evelyn Salgado.

“Compañeros estas son reuniones privadas; en eso habíamos quedado, ¿no? De aquí nada sale”, dijo.

Posteriormente pidió a los asistentes que el sábado y domingo próximo se presentaran a ese mismo lugar, para que entreguen su currículum a quienes serán los secretarios de despacho.

No descartó que algunas personas que lo atacaron a él y a su hija en la campaña en las redes sociales se infiltren para solicitar un cargo. “Nos atacaron feo, bueno son tan descarados que hasta todos esos insultos no los han borrado de su Facebook”, dijo.

“Aquí no hay recomendados”, dice Félix

En entrevista, Salgado Macedonio aseguró que en la designación de funcionarios del gabinete de su hija “no habrá recomendados, amigos o compadres, ni tampoco familiares y tampoco incido en su designación”.

Aseguró que la gobernadora está al pendiente de las personas que se designa en los cargos y los que lleguen tienen un respaldo académico.

“Aquí habrá paridad de género, habrá 10 secretarios y 10 secretarias de gabinete”, mencionó.

“Los compañeros que serán designados de acuerdo a su perfil, pero Félix Salgado no determina y no influye (en los nombramientos), ¿por qué?, porque no es Félix, ni es la gobernadora, es el pueblo el que está aquí”, afirmó.

Indicó que después del 15, es decir, después de que asuma el cargo su hija, estará en el Senado de la República en las sesiones que se realizan cada semana hasta el 15 de diciembre en que termina el período ordinario.

“Yo no voy a incidir en la toma de decisiones de la gobernadora, ella es capaz, inteligente, joven, pero además Evelyn, es mejor que yo porque será una excelente gobernadora y yo la voy a respaldar”, comentó.

“Yo no incido en ningún nombramiento, yo no recibo currículums, porque no es mi tarea, no es mi papel”, insistió aun con lo que se observó y escuchó antes en la reunión.

Félix, el operador

Ayer en la tarde, Salgado Macedonio visitó a los trabajadores que desde hace 10 días mantienen cerrado el Palacio de Gobierno para demandar el pago de salarios atrasados, bonos y otros estímulos económicos. les prometió que su hija pagará los salarios.

“Evelyn es una buena persona, ayúdenla y ella los va ayudar”, les dijo el senador.

Los burócratas se comprometieron a levantar el plantón este viernes 15 en la mañana para que ingrese la gobernadora.

A unas horas de que Salgado Pineda suma el cargo, los burócratas tienen cerrados una decena de edificios públicos, entre ellos, el de Ciudad Judicial, pese a que el gobernador saliente, Héctor Astudillo Flores, prometió hace tres días que les pagaría los salarios y el bono sexenal.

“A muchos de nosotros nos deben hasta cuatro meses de salario y el gobernador Héctor Astudillo ni siquiera nos tomó en cuenta en su anuncio de pagos”, se quejó la trabajadora de la Secretaría General de Gobierno, María Valverde, quien al igual que otros de sus compañeros están en la lista de raya.

En los últimos días, el senador Salgado Macedonio ha estado en constante actividad resolviendo conflictos. También se reunió con policías estatales que reclaman pago de viáticos, con trabajadores y con organizaciones campesinas.

Además encabeza reuniones en donde analiza perfiles de los aspirantes a un cargo en la administración que encabezará su hija a partir de mañana viernes.

Así como ocurrió ayer en el patio que está a menos de una cuadra del lugar conocido como “El Jardín del Toro”, al sur de esta ciudad.