Aumenta escasez de medicinas para atender a pacientes trasplantados

Los reportes por desabasto de medicamentos van al alza, y aunque la gran mayoría de estos tienen que ver con tratamientos para atender enfermedades como cáncer y diabetes, en los últimos meses ha escalado la falta de medicinas para tratar a pacientes trasplantados, informó el colectivo #CeroDesabasto.

Durante la presentación de su Segundo Informe Cuatrimestral 2021, el colectivo conformado por 68 organizaciones dio a conocer que entre mayo y agosto recibieron mil 823 reportes por desabasto general de medicamento e insumos médicos, una cifra récord desde febrero 2019 que comenzaron a recibir las denuncias.

“Encontramos que las patologías donde hay mayor reporte de desabasto son, en primer lugar, el cáncer. Uno de cada cuatro reportes es por la falta de algún medicamento para tratar esta enfermedad, en segundo lugar está la diabetes y en tercer lugar los pacientes post-trasplantados”, detalló Frida Romay, jefa de la causa de salud y bienestar en Nosotrxs.

“Nos llama la atención que en el anterior cuatrimestre los reportes hechos por pacientes trasplantados ocupaban el octavo lugar y en este cuatrimestre se movieron cinco lugares para posicionarse como el tercer grupo con más casos denunciados en la plataforma”.

En tanto, los medicamentos para pacientes con VIH, pasaron del octavo al sexto puesto.

“Que no hay, que está agotado”

Hace nueve años, Nayelly Fonseca, paciente renal, fue trasplantada en el Hospital General de México por lo que permanentemente debe tomar sus medicamentos a fin de que su cuerpo no vaya a rechazar el órgano que recibió.

En los últimos meses, explica, el desabasto de sus medicamentos ha sido cada vez más constante.

“Hace un año estuve más de seis meses sin medicamento y sí fue algo muy difícil (…) siempre nos mencionan en el seguro: ‘es que no hay’, ‘es que está agotado’, o que no saben cuándo haya y pues tenemos que conseguirlo comprado, donado o buscar entre pacientes quien nos pueda apoyar.”, explica la mujer.

“Siento que a raíz de la pandemia aumentó más porque sí había un desabasto pero no era tanto, pudiera de un mes a lo mejor no haber medicamento pero ya es muy constante, ya no es de uno o dos meses, ya viene del año pasado”.

Durante su participación en el informe de desabasto, la mujer sostuvo que medicamentos que regularmente no escaseaban en sus consultas médicas, también están faltando.

En días pasados, Animal Político informó que, de acuerdo con reportes oficiales, hasta el primero de octubre, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) solo había entregado el 9.5% de todos los medicamentos solicitados por los estados en la compra consolidada para este 2021.

Crecen reportes

La plataforma cerodesabasto.org es una iniciativa que desde febrero de 2019 recaba reportes de desabasto de medicinas e insumos en las distintas instituciones médicas en el país.

A la fecha han recibido un total de 6 mil 413 reportes.

La Ciudad de México se ubica como la entidad con el mayor número de casos, lo que representa el 27%. Le siguen el Estado de México con el 10%, Jalisco con el 9% y Michoacán con el 4%. Estos cuatro estados concentran el 50% de todos los reportes recabados en este cuatrimestre, detalló #CeroDesabasto.

Respecto a las instituciones con mayor número de reportes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está a la cabeza con el 54%. Le sigue el Insabi con el 21%, el ISSSTE con el 14%, y el 11% restante se distribuye en los servicios estatales de salud, los Hospitales de Alta Especialidad e Institutos Nacionales de Salud y otros subsistemas federales.

“Lejos de ir mejorando, con base en nuestros datos, el desbasto se ha agudizado y se ha generalizado en todos los estados y sus sistemas que conforman el sistema nacional de salud”, subrayó Frida Romay, jefa de la causa de salud y bienestar en Nosotrxs.