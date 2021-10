México deporta a un menor no acompañado con discapacidad; lo resguardan autoridades de Guatemala

México deportó a Guatemala a un menor no acompañado con discapacidad, según informó el instituto migratorio del país centroamericano. Este jueves aterrizó en el aeropuerto de la capital guatemalteca un vuelo de la aerolínea MagniCharters procedente de San Luis Potosí con 134 guatemaltecos deportados. De ellos, 104 eran niños, niñas y adolescentes no acompañados.

El menor con discapacidad fue recibido por oficiales de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala, que es la que se hará cargo de su cuidado hasta que sean localizados sus padres o algún familiar.

Fuentes oficiales de Guatemala indicaron que es habitual que los niños, niñas y adolescentes sean expulsados sin que las autoridades mexicanas sepan dónde están sus familias, por lo que la PGN, la secretaría de Bienestar Social y la ONG El Refugio de la Niñez se hacen cargo de la búsqueda.

“Existe un convenio para darles un recibimiento digno. Se les hace prueba COVID y se empieza a hacer llamadas para buscar a sus familias. En caso de que no se puedan presentar, nos encargamos de llevarlos a sus comunidades”, explicó Leonel Dubón, de Refugio de la Niñez.

Es habitual que la primera noche la pasen en casas hogar como Casa Nuestras Raíces, dependiente de Bienestar Social, o Casa Veritas, un retiro de la Iglesia Católica que está siendo empleado como albergue por el gran volumen de niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan deportados. La mayoría de las familias llega a recogerlos en las primeras 72 horas, por lo que el caso no debe de judicializarse. Solo un 3% de los menores termina en alguna institución de acogida por no encontrar a sus familiares, según datos de Refugio de la Niñez.

“Lo primero es tratar de estabilizarlos, porque vienen muy desesperados. Aunque el Estado tiene limitación, nos permite que a equipos nuestros intervengan y les den contención emocional. Hay médicos, trabajadores sociales y espacios de cuarentena para aquellos que dan positivo a COVID-19”, explicó.

La Ley de Migración no permite que los menores sean encerrados en estaciones migratorias, tanto si están acompañados como si no. Sin embargo, hay ocasiones en los que esta norma se incumple, como en el caso de los 652 migrantes detenidos en Tamaulipas el 8 de octubre, de los que 198 eran menores. Todos ellos fueron encerrados en las instalaciones de Seguridad Pública del estado en Ciudad Victoria y deportados a los cuatro días. “En muchas ocasiones no saben dónde estuvieron”, dijo Dubón.

Animal Político quiso conocer la versión del Instituto Nacional de Migración (INM) y del DIF nacional (la ley dice que los niños deben ser entregados al DIF y que este debe realizar evaluaciones en los que se priorice el interés superior del niño), pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

En 2021 México deportó a 5 mil 511 niños, niñas y adolescentes, de los que 3 mil 222 no estaban acompañados. La mayoría de este último grupo tenía edades comprendidas entre los 12 y los 17 años.