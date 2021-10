No hay tolerancia ni complicidad con la delincuencia en Guerrero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se permite que la delincuencia domine en ningún lado, luego de que se diera a conocer que el incendio de la discoteca Baby’O fue provocado.

En conferencia de prensa matutina, señaló que no hay tolerancia con la delincuencia en Guerrero ni complicidad; señaló que sí hay actos de esta naturaleza, pero se actúa de inmediato.

“Todos los días atendemos estos asuntos y no hay tolerancia, no se permite que la delincuencia domine en ningún lado. Sí hay actos de esta naturaleza, pero se actúa de inmediato. No hay relación de complicidad”, afirmó.

Lee: Alcaldes de Guerrero asumen cargo heredando deudas, protestas y problemas con el crimen

Agregó que todos los días se toca el tema de seguridad en las reuniones que tiene de 6:00 a 7:00 de la mañana, para recibir parte de lo que sucede en las últimas 24 horas.

Ahí, dice, se revisan los casos de Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Puebla, no solo diagnósticos sino que se hace un análisis de la realidad y la transformación de ésta.

Sobre lo ocurrido en la discoteca Baby'O de Acapulco, @lopezobrador_ dice que en México "no se permite que la delincuencia domine en ningún lado" y no hay relaciones de complicidad entre grupos criminales y autoridades. pic.twitter.com/LFcVlxqIQV — Animal Político (@Pajaropolitico) October 4, 2021

López Obrador añadió que en los estados también se establecieron mesas para que los gobernadores con funcionarios federales, comandantes de zonas navales, militares y representantes de las fiscalías atiendan los asuntos de seguridad de cada entidad.

El viernes se dio a conocer, en los videos de las cámaras de vigilancia de la discoteca Baby’O, que el incendió sí fue provocado por hombres que entraron con bidones de gasolina y luego prendieron fuego al lugar.

En las grabaciones, dadas a conocer por Televisa, se ve a dos hombres entrar al salón principal de la discoteca. Uno amaga al guardia de seguridad mientras el otro rocía la gasolina. La grabación marca que son las 8:42 de la noche.

En otro momento se ve a un tercer hombre entrar con otro bidón y rociar gasolina cerca de la entrada del lugar y prenderle fuego. El incendio comienza a las 8:44 de la noche, según la grabación.