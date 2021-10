‘No se dejen manipular por sindicatos’, pide AMLO a trabajadores de refinería de Dos Bocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a los trabajadores de la construcción de la refinería de Dos Bocas – que el miércoles se manifestaron por segundo día consecutivo y fueron agredidos por autoridades – que no se dejen manipular por los sindicatos.

En la conferencia matutina, el mandatario insistió que el paro de labores fue resultado de una disputa sindical, al competir por la titularidad del contrato con la empresa ICA Fluor.

“Yo espero que lo de Dos Bocas sea algo aislado y pedirle a los dirigentes que ayuden y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular, que no se dejen utilizar, que si quieren un dirigente para que les ayude, que estoy a las órdenes de ellos”.

Sobre las protestas en #DosBocas, @lopezobrador_ pide a los trabajadores "no dejarse manipular" por dirigentes e insiste en que se trata de una disputa sindical por el contrato de la obra. Descarta "mano negra" para detener la refinería. pic.twitter.com/P7NYXObBH2 — Animal Político (@Pajaropolitico) October 14, 2021

Negó que el paro de labores, y las consecuentes agresiones en contra de los trabajadores durante las protestas, fueran actos provocados, y defendió que es un pleito por la titularidad del contrato.

López Obrador señaló que los sindicatos buscan administrar o representar a los trabajadores, así como tener injerencia en el contrato colectivo. Y que en el caso de Dos Bocas, el conflicto es entre la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Previamente las pugnas por los contratos con las empresas eran “muy fuertes”, indicó el presidente, y señaló que los sindicatos solían tener guardias blancas y grupos de choque.

Además, como había asegurado un día anterior, negó que el paro de labores y la protesta fueran por asuntos salariales, o mejoras laborales.

“Tengo la información de que se les está pagando lo justo y que tienen prestaciones, que esta es una disputa por el control del contrato, ojalá los dirigentes de CTM, de CATEM nos ayuden”, dijo.

En la conferencia del miércoles, López Obrador minimizó la protesta de los trabajadores de la refinería y dijo que se trataba de un conflicto “momentáneo” entre sindicatos.

Adversarios “deseosos de que haya tragedia”

El presidente aprovechó para acusar a sus adversarios de “estar deseosos de que haya tragedia” y de que “le vaya mal” a su administración.

Aseguró que a partir del enfrentamiento entre trabajadores en la refinería Dos Bocas y elementos de seguridad estatales, se empezó a difundir que había muerto una persona.

"Están deseosos de que haya tragedia": @lopezobrador_ dijo que tras la protesta de trabajadores de ICA en #DosBocas, quienes fueron agredidos por autoridades, sus adversarios difundieron la información de una persona muerta. pic.twitter.com/x0M45eoMBD — Animal Político (@Pajaropolitico) October 14, 2021

“No hay ningún fallecido. La policía no usó arma de fuego, usaron equipo para replegar, creo que son algo de goma y gas lacrimógeno”, negó anteriormente Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

Ya antes, Nahle había minimizado las agresiones contra los trabajadores, y negó que hubiera heridos, pero confirmó que había tres detenidos.

En cuanto a las imágenes que se difundieron sobre personas heridas, la funcionaria dijo que no se trataban de empleados, “yo no los tengo identificados”, y que pese a que sí presentaron lesiones, no hubo “nada de gravedad”.

Sin embargo, hasta ese momento, la Fiscalía de Tabasco confirmó que sí habían tres heridos, uno de ellos de gravedad.

Nahle dijo que el enfrentamiento se dio con la policía estatal de Tabasco, la cual evitó el ingreso de los manifestantes a la zona de las obras tras iniciar una “agitación” y lanzar piedras.

La empresa constructora ICA Fluor señaló que personas no identificadas ni reconocidas, y fuera del contrato colectivo de trabajo, organizaron las protestas en Dos Bocas.

En un breve comunicado, informó que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina resguardaron las instalaciones para proteger a los trabajadores, pero no mencionó nada sobre los heridos o sobre alguna denuncia interpuesta.

Protestas por mejoras laborales y agresiones

Trabajadores de la empresa ICA Flour que se encargan de la construcción de la refinería de Dos Bocas, y que protestaron el martes y miércoles por mejoras en sus condiciones laborales, fueron agredidos por elementos de seguridad.

De acuerdo con información de El Heraldo de Tabasco, elementos federales que se encontraban resguardando las instalaciones de la refinería comenzaron a lanzar gas lacrimógeno contra los trabajadores de la empresa que mantienen tomadas las instalaciones.

Medios locales han difundido en redes sociales imágenes de cómo algunos trabajadores resultaron con lesiones en piernas, costillas y cuello; algunos aparentemente tienen heridas de bala de goma.

En febrero pasado, trabajadores de ICA Flour ya habían realizado un paro por la misma situación.

Los trabajadores, en su mayoría albañiles, carpinteros y electricistas demandaban que la empresa les pagara salarios justos con horas extra e incentivos, y que se les brindara equipo de protección para evitar contagios de COVID-19.