Portazo de manifestantes en Puebla fue porque “ya quieren vernos”, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la gente que interrumpió su evento este domingo en Puebla lo hizo porque “ya quiere vernos” y participar en sus eventos. Por ello, anunció que quiere conmemorar la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre, con un evento en el Zócalo.

“Querían muchos plantear sus problemas y otros inconformes con este método de entrega. Otros más porque hay politiquería están en contra de los presidentes municipales y le echan la culpa a una autoridad. Llegan ayer y pues ya les hablo, les explico de qué se trata y se resuelve el problema. Ojalá ya no vuelva a haber estos portazos, la gente por lo general actúa con responsabilidad y respeto”.

Explicó que el descontento de las personas pudo deberse a que no fueron incluidos en el censo de afectados por el huracán Grace que se hizo en los estados para constatar los daños.

“Puede haber errores de que una comunidad no fue censada, puede ser, pero por lo general lo que sucede es que ya las organizaciones, que eran las que recibían las despensas, las láminas, ya no pueden hacerlo porque todo el apoyo es directo y estas organizaciones pues se molestan”, señaló durante su conferencia matutina de este lunes.

Aseguró que el reparto de ayuda ha sido más rápido “en otros tiempos estarían haciendo los trámites, los oficios de autorización, la compra de los enseres, la compra de las despensas, y ahora en 40 días, alrededor de 60 mil hogares ya recibieron 35 mil pesos en cada hogar”.

Dijo que si se cumple con la meta del Plan Nacional de Vacunación de aplicar al menos la primera dosis a toda la población mayor de 18 años, podrá volver a realizar actos en plazas públicas.

“Entonces, vamos a hacer ya grandes concentraciones para que todo el que quiera llegar pueda asistir, asambleas informativas en todas las plazas de México, ya no así como estamos, para que no haya portazos, para que así puedan participar todos los ciudadanos”, agregó.

Aseguró que pese a que hubo un grupo de personas que se acercó a él e incluso intentaron encararlo no hubo reprimenda a su equipo de seguridad. “Esto es normal, son gajes del oficio. No pasa nada la gente es muy responsable y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”.

Los inconformes rebasaron al equipo de seguridad desplegado en la puerta e ingresaron al salón con pancartas en las cuales se quejaban de no haber recibido suficiente apoyo.

El hecho puso nuevamente en cuestión el dispositivo de seguridad del mandatario en un país azotado por la violencia de los carteles del narcotráfico.

Es el segundo incidente en el que se ve envuelto López Obrador desde el pasado 27 de agosto, cuando un grupo de maestros impidió el avance de su caravana durante cerca de dos horas en el estado de Chiapas.