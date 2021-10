Definan si están a favor del pueblo o de las empresas: AMLO a legisladores por reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores que, en la votación de la iniciativa de la reforma eléctrica, decidan si están a favor del pueblo o de las empresas y los grupos de intereses creados.

Señaló que la reforma no es un asunto de partidos políticos, sino que cada legislador debe asumir su postura como representante del pueblo.

Advirtió que, si se está a favor de las empresas extranjeras, eso puede llevar a una crisis de apagones o de aumento en las tarifas; mientras que si se decide apoyar a la CFE, hay garantía de que no faltará la energía eléctrica, no habrá apagones y que no se incrementará el precio de la luz.

“El PRI o los legisladores del PRI, o los legisladores en general, no solo de un partido, tienen que definirse, tienen que colocarse en su sitio. No hay para donde hacerse…. estás a favor de las empresas extranjeras que reciben subsidio y que nos pueden llevar a una crisis de apagones o de aumento en las tarifas, como está sucediendo en España…

“Los legisladores van ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario o están a favor de las empresas, de los grupos de intereses creados. No solo es un asunto de partidos”, dijo.

En conferencia de prensa, confió que prevalezca el interés general y aseguró que será respetuoso de todos.

López Obrador anunció que el próximo lunes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y los miembros del Gabinete de Energía van a explicar en qué consiste la iniciativa de la reforma eléctrica.

Ayer, el PAN en la Cámara de Diputados advirtió que la continuación de la alianza “Va por México” depende de la decisión del PRI sobre la reforma eléctrica, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador de la bancada, Jorge Romero, afirmó que se está al borde de la determinación porque las alianzas no son los dichos, sino los hechos.

En respuesta, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, dijo que nadie presiona al partido.

Expresó que la votación del PRI “responderá al contexto actual de México y del mundo. Lo que proponemos es ir a la amplia discusión para escuchar todas las voces”.

El viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional del sector eléctrico, con el propósito de fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y establecer que el Estado será el único actor autorizado para extraer litio.