Así arrancó la vacunación contra COVID en menores con comorbilidades en CDMX

Este lunes inició la vacunación contra COVID en menores de 12 a 17 años con comorbilidades en la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas habilitaron únicamente dos sedes para aplicar la primera dosis de la vacuna Pfizer para menores de edad, la Biblioteca Vasconcelos y el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud (Censis-Marina).

Yamilet Castillo tiene 14 años y vive con lupus eritematoso sistémico; su hermano Ulises Castillo, de 17 años, tiene retraso global en su desarrollo. Junto con sus padres, los dos adolescentes llegaron este 25 de octubre, alrededor de las 10:30 de la mañana, al módulo de vacunación instalado en la Biblioteca Vasconcelos, a las 11:20 ya les habían aplicado la primera dosis de la vacuna Pfizer.

Para su mamá, Elizabeth Vazquez es un descanso. “Estoy más tranquila ya, porque soy enfermera, estuve un año tres meses en área COVID, imagina cómo me sentía estresada porque yo veía la situación que se estaba viviendo.

De hecho, los primeros tres meses yo me fui a un hotel por el miedo de contagiarlos a ellos o a mi esposo que es diabético”.

Ahora con toda la familia vacunada, Elizabeth siente que han librado ya lo más difícil. “De hecho nos dijeron que si no podíamos venir hoy, que podíamos venir hasta el jueves y dije no, de una vez, no se vayan a agotar, mejor que sean de los primeros”.

Los dos adolescentes van a seguir por el momento con sus clases en línea y así lo harán el mayor tiempo que puedan para seguirse cuidando.

Uno de los requisitos es presentar un comprobante médico que acredite la enfermedad o vulnerabilidad del menor, la cual debe estar en la lista de 44 afectaciones consideradas por el gobierno como factor de riesgo para los menores.

Animal Político recorrió la sede de la Biblioteca Vasconcelos para documentar la vacunación de los adolescentes.

Así luce la fila afuera de la Biblioteca Vasconcelos, que será sede de vacunación para menores de 12 a 17 años con comorbilidades. Inició este lunes y terminará el jueves 28 de octubre. 📹: @EAndreaVega. pic.twitter.com/PgXd1lb2Fe — Animal Político (@Pajaropolitico) October 25, 2021

Durante la aplicación, los menores eran acompañados de sus madres y padres en grupos de seis.

Personal de vacunación pidió a las madres y padres presentes que estén atentos a los anuncios la Secretaría de Salud federal para la cita de la segunda dosis.

Desde la semana pasada, al menos Chiapas, Durango, Chihuahua, Tlaxcala, Coahuila e Hidalgo comenzaron a aplicar la vacuna contra a menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades.