Academia Mundial de Ciencias premia a Julia Tagüeña, científica investigada por FGR

La investigadora Julia Tagüeña Parga, una de las científicas acusadas por la FGR de lavado y peculado, fue galardonada por la Academia Mundial de Ciencias (TWAS por sus siglás en inglés).

Tagüeña, investigadora del Instituto de Energías Renovables de UNAM Campus Morelos, ganó The Public Understanding and Popularization of Sciencie Award 2021.

Nuestro reconocimiento a la Dra. Julia Tagüeña Parga, investigadora del Instituto de Energías Renovables de UNAM Campus Morelos, ganadora de The Public Understanding and Popularization of Sciencie Award 2021 que otorga la Academia Mundial de Ciencias (TWAS). pic.twitter.com/42YI4rOpb2 — Instituto de Biotecnología UNAM (@ibt_unam) November 5, 2021

Este premio busca “reconocer a un investigador o escritor que haya realizado contribuciones significativas para popularizar la ciencia y la tecnología”, según la página de la TWAS.

Tagüeña Parga imparte clases en el Posgrado Filosofía de la Ciencia, es Investigadora Titular C en el Centro de Investigación en Energía (CIE) y es doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford, de Gran Bretaña.

Lee: ‘No por ser científicos tienen derecho a robar’: AMLO pide no impunidad para investigadores del Conacyt

La investigadora de la UNAM es parte del grupo de 31 científicos e investigadores del Conacyt, acusados de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

El pasado 7 de octubre, Tagüeña, excoordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, y José Franco, investigador de la UNAM acudieron a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO) a delcarar, pero ambos se reservaron el derecho a hacerlo.

Tagüeña dijo al salir que recibirá la carpeta de investigación para revisarla.