Al menos 8 muertos y varios heridos deja avalancha en festival de música en Houston

Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas en el festival de música Astroworld, en Houston (sur de Estados Unidos), debido a una avalancha, informaron las autoridades y los medios estadounidenses.

“La multitud comenzó a agolparse en la parte delantera del escenario. Esto creó un movimiento de pánico que provocó que hubiera gente herida”, dijo el responsable de los bomberos de Houston, Samuel Peña, en una rueda de prensa.

“Tenemos al menos ocho personas fallecidas esta noche (del viernes) y otras varias heridas” agregó Peña en una conferencia de prensa afuera del NRG Park, donde tenía lugar el evento, y precisando que las causas de los decesos aún no han sido confirmadas.

All you need to know: Travis Scott's Astroworld music festival mass casualty incident:

* 8 dead

* 300 were treated

* Dozens rushed to Houston hospital

* 11 were in cardiac arrest

* Concert victims include 10 years old

* Saturday event canceled

VIDEOS: https://t.co/jupLll5j7L pic.twitter.com/ye0nIPMaNj

