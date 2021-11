Comisión de presupuesto aprueba recorte al INE y aumento a programas de AMLO para 2022

La alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde en la Cámara de Diputados logró aprobar en comisiones un proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 en el que se prevé una reducción de 4 mil 913 millones de pesos al gasto del INE y un aumento de 5 mil 657 millones a programas sociales prioritarios.

Tras seis horas de debate en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la alianza mayoritaria aprobó, por 31 votos contra 24, los cambios que introdujo al proyecto de dictamen el lunes por la tarde, esto es, menos de un día antes de su discusión en comisiones.

Se prevé que el dictamen se someta a votación en lo general del Pleno de San Lázaro este miércoles 10 de noviembre, y que la discusión de las reservas –que no fueron atendidas en la Comisión de Presupuesto— se desahoguen a lo largo de varios días, antes del 15 de noviembre.

Durante la sesión de la comisión, el petista Benjamín Robles Montoya dejó en claro el tratamiento que el grupo mayoritario daría a las críticas y propuestas de la oposición.

“Sus propuestas no caben en el gobierno y en el país que estamos construyendo; los vamos a escuchar, porque somos demócratas”, dijo.

“He celebrado que la oposición se quite la máscara y que diga públicamente que están en contra de los programas sociales de la 4T. Las propuestas que han hecho ustedes, los he estado escuchando, reitero, en el presupuesto de la 4T no caben; los vamos a escuchar, tendrán derecho a decirlas, las vamos a votar y a ver cómo nos va”.

Legisladores del PAN, PRI, PRD y MC adelantaron en la comisión su rechazo al proyecto del PEF 2022, especialmente por el recorte previsto al INE y por las reasignaciones millonarias a programas prioritarios del gobierno, varios de los cuales han sido señalados por anomalías desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o por su ineficacia en la reducción de la pobreza, según informes del Coneval.

De igual modo criticaron que el proyecto de PEF no consideró aumentos en rubros como protección del medio ambiente, igualdad de género, seguridad pública, fortalecimiento al campo o combate al cambio climático.

Además, el diputado Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, calificó como pantomima la discusión del proyecto, y acusó a Morena de un albazo y de avasallar a los grupos minoritarios.

“Todo el procedimiento se ha violentado. (…) No nos han escuchado a las minorías donde tendríamos que encontrar un espacio para poder tener verdaderamente un diálogo. El procedimiento, ayer (lunes) recibir este dictamen a las 5:00 de la tarde, cuando se pretendía empezar a negociar hoy a las 10:00 de la mañana o a las 2:00 de la tarde, que ni siquiera se han cumplido 24 horas de que recibimos el dictamen, cuando nuestro reglamento dice que tenemos que recibirlo con cinco días de antelación”, comentó.

“Se han violentado los procesos legislativos para dejar a las minorías por fuera, y aquí estamos ante la posibilidad de invalidar este procedimiento legislativo que es fundamental para nuestro país”.

Jaloneos por el presupuesto del INE

“Me parece aberrante y verdaderamente peligroso recortar prácticamente 5 mil millones de pesos al INE, que tal parece que es una venganza política de los resultados de la pasada comparecencia (de Lorenzo Córdova), y es como no podemos estar actuando y legislando en este momento. Ustedes son los que promovieron una revocación de mandato y están quitando el presupuesto que sería precisamente para atender la revocación”, sostuvo el panista Héctor Saúl Téllez Hernández.

“Son 8 mil millones de pesos que le quitan a órganos autónomos, y de esos, 4 mil 913 millones se los lleva el INE, y más parece un mensaje de revancha que otra cosa, sobre todo de un partido oficial, que es Morena, que está pidiendo una revocación, y eso me parece un error”, indicó Margarita Zavala, del PAN.

El diputado Sergio Barrera, de MC, advirtió que, con la propuesta de Morena, el gasto del árbitro electoral será 26% menor que el año pasado, lo que, dijo, vulnera su autonomía.

“No desperdiciaremos la oportunidad en fortalecer la democracia y realizar cambios profundos en nuestro régimen político, nuestro sistema de pesos y contrapesos, y, sobre todo, lucharemos para frenar las evidentes intenciones del Ejecutivo para transformar la instituciones electorales en órganos sumisos a sus deseos de que legitimen su capricho para que su partido se mantenga en el poder”, anticipó.

Los diputados morenistas y petistas reviraron a la oposición que el presupuesto del INE para 2022 no se debe comparar con el de 2021, pues este año se realizó la elección más grande de la historia, mientras que el año próximo habrá seis elecciones locales y el proceso de revocación de mandato.

En ese sentido, afirmaron que, si se lo compara con 2020, el presupuesto para el Instituto es 13.3% mayor.

“Es una falsedad eso que han venido a plantear, que es un acto de venganza, ¿qué no se acuerdan que convocamos al presidente del INE porque no nos hacía clic que nos estuviera pidiendo tantos recursos? Se lo dijimos en tribuna”, afirmó el diputado Robles Montoya.

“En el 2022 se realizarán, sí, procesos electorales, pero una cantidad menor y por cargos de elección mucho menores que en 2021, entonces no pueden estar pidiendo la misma cantidad, pero sí se refleja en el presupuesto que se está otorgando, en relación al 2020, un crecimiento importante de más del 13%, más de 4 mil millones de pesos, este ejemplo demuestra su cinismo, hipocresía y falsedad”.

Critican aumentos a programas cuestionados

La diputada Blanca Alcalá, del PRI, criticó que se pretenda reasignar recursos por casi mil millones de pesos a los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, pese a las observaciones que cuestionan su funcionamiento.

“En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿cuál es la meta que este gobierno se está planteando y cuáles son los resultados que estamos teniendo hasta este momento? En el caso de Sembrando Vida, es del conocimiento de todos que los resultados del programa dejan mucho que desear, de hecho, ha generado deforestación y se han dejado de sembrar muchas de estas hectáreas en el país”, afirmó.

El panista Héctor Téllez Hernández hizo referencia a auditorías en las que la ASF emitió observaciones en el ejercicio de recursos de los programas sociales a los que Morena pretende asignar más presupuesto.

“Las adecuaciones presupuestales que están haciendo de última hora, están enviando recursos a programas que han sido muy cuestionados por la ASF. Simplemente en el programa Sembrando Vida, hay 338 millones de pesos que fueron entregados directamente a cuentas sin que hubiera 61 mil 602 beneficiarios. El monto más grave es que hay 1 mil 154 millones de pesos en el programa que cuentan con anomalías y seguramente fue un desvío, porque hubo una dispersión a través de un fondo de cuentas correspondiente al ahorro de los beneficiarios, el Fondo del Bienestar, y la Auditoría nos dijo que no se demostró que en los estados bancarios de este fondo existieran los 1 mil 154 millones que supuestamente se habían radicado en este fondo”, indicó.

“En el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se encontraron anomalías por más de 500 millones de pesos. (…) En el tema de fertilizantes, la ASF nos dijo que en Segalmex hay 3 mil 396 millones de pesos que no están justificados, y hoy le queremos dar todavía 2 mil 700 millones de pesos más. No estamos en contra de los programas sociales que está llevando a cabo este gobierno, jamás hemos puesto sobre la mesa que se cancelen; lo que estamos diciendo es que, con datos de la ASF, se puedan mejorar y que hay recursos que no han sido comprobados, que hay recursos que podríamos destinar a acciones que podrían permitir salir de la crisis”.

La diputada Mirza Flores, de MC, criticó que el proyecto de PEF no incluyó propuestas de aumentar recursos a rubros como la política de igualdad en el sector educativo; refugios temporales; atención a la salud materna, sexual y reproductiva; y fortalecer las instituciones estatales encargadas de prevenir, atender y dar seguimiento a la violencia contra niñas y mujeres.

“En donde más se centran las necesidades de mujeres en todo el país, no hay incremento, pero sí hay incrementos a los programas insignes del presidente de la república, que son asistencialistas (…) pero sin ninguna perspectiva de género”, afirmó.

“El proyecto ignora la protección ambiental ya que reduce el 8.7% de recursos destinados al combate al cambio climático; es machista porque no combate la violencia contra las mujeres, y renuncia a la construcción de un México en paz y de ejecutar acciones para reactivar la economía”, secundó el emecista Sergio Barrera.