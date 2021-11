COP26: casi 200 países pactan acuerdo contra cambio climático; es puro ‘bla, bla’, dice Greta Thunberg

Casi 200 países aprobaron este sábado en la COP26 acelerar la lucha contra el cambio climático y esbozar las bases de una futura financiación, sin garantizar sin embargo el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a +1.5ºC.

El Pacto de Glasgow por el Clima propone que los Estados miembros presenten a finales de 2022 nuevos compromisos nacionales de recortes de emisiones de gases de efecto invernadero, tres años antes de lo previsto, aunque “teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales”.

Lee: México llega a la COP26 con las mismas metas de reducción de emisiones de 2015

La aprobación del acuerdo quedó deslucida por la oposición de último minuto de India y China a un párrafo sobre la necesidad de eliminar la dependencia del carbón, y para acabar con los subsidios a los combustibles fósiles.

Con 24 horas de retraso sobre la agenda, la COP26 aprobó un texto que abre el paso a consultas formales para crear fondos de financiación y para estudiar posteriormente los daños y pérdidas de los países más vulnerables.

El documento no contiene montos. “Lo que este texto está intentando hacer es tapar agujeros y echar a andar un proceso”, en especial en el tema de las finanzas para adaptación a los efectos del cambio climático, es decir para prepararse ante lo que viene, explicó Helen Mountford, del World Resources Institute.

“Es tímido, es débil y el objetivo de 1.5ºC apenas sigue vivo, pero se manda una señal de que la era del carbón está acabando. Y eso es importante”, reaccionó por su parte Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace.

Los países en vías de desarrollo, los más afectados por el calentamiento del planeta, pelearon hasta el final con uñas y dientes para lograr avances en materia de dinero, con un resultado discreto.

Las decisiones de la COP se logran por consenso, y Glasgow no fue una excepción, con exhaustivas negociaciones hasta el último minuto en la misma sala de la asamblea plenaria, con los delegados de pie, documento en mano.

El enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, su homólogo chino, Xie Zhenhua, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, iban y venían, saltaban de un grupo a otro, sobre un texto que finalmente fue aceptado a regañadientes, aunque con duras críticas de parte de India.

Inmediatamente después del anuncio del acuerdo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el mundo sigue estando a las puertas de una “catástrofe climática”.

La COP26 de Glasgow logró “pasos hacia adelante que son bienvenidos, pero no son suficientes”, estimó en un comunicado el secretario general.

En Glasgow no se consiguió “el fin de las subvenciones a las energías fósiles, la salida del carbón, poner un precio al carbono”, indicó.

“Llegó el momento de ponerse en modo ‘urgencia'” añadió.

Para la joven activista sueca Greta Thunberg, la conferencia sobre el clima fue puro “bla-bla-bla”. “El verdadero trabajo continúa fuera de esas salas. Y nunca, nunca nos rendiremos”, afirmó en Twitter la figura emblemática del movimiento Fridays for Future tras la conferencia mundial sobre el clima.

The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah.

But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 13, 2021