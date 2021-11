Dirigente del PAN tampoco espera triunfo en 2024, dice gobernador de Aguascalientes

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, afirmó que el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, le dijo “cara a cara” que anticipa una derrota electoral en las elecciones de gobernador de 2022, así como en las presidenciales de 2024.

De acuerdo con el gobernador, el día que rindió su informe de gobierno, previo a la elección en la que resultó reelecto Marko Cortés como dirigente nacional, el presidente del PAN le anticipó que el único estado que en el que prevé ganar una gubernatura es Aguascalientes.

“Le dije ¿entonces qué andas haciendo buscando la presidencia del partido, si se va a perder el 22 y el 24? Me adelantó que el 24 lo va a perder… Yo ahorita digo que descaro, que desfachatez, porque en ese momento andaba buscando la reelección, y dónde cabe reelegirse a una presidente con esta visión de derrota”, dijo Orozco en entrevista con medios.

Acerca del desempeño de Cortés como presidente del PAN, Martín Orozco recordó que en 2019 el partido perdió las elecciones en Puebla y Baja California, en 2020 “casi nos desaparecen” en los comicios intermedios de Coahuila e Hidalgo, y que en 2021 fueron derrotados en Baja California Sur y Nayarit.

“Se rescató algo en la Cámara, por una alianza impulsada por muchos sectores de la sociedad civil. Entonces ¿Cuál es la carta de presentación para reelegirse y cuál es la esperanza que le brinda a la militancia?”, cuestionó el gobernador.

El mandatario indicó que nunca ha coincidido con Marko Cortés, y aseguró que, aunque los resultados pasados muestran una tendencia, “hacia adelante podemos ganar”.

En respuesta, Marko Cortés dijo que el gobernador de Aguascalientes miente, y le pidió “no hacerle el juego” al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La gran batalla y el adversario están afuera, no adentro del partido. Ganamos Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022”, expresó.

