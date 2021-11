Empresas de armas en EU presentan respuestas ante demanda de México

Las 11 empresas de armas estadounidenses demandadas por el gobierno de México respondieron formalmente a Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, para solicitar que se desestimen los argumentos contra las compañías.

Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), divulgó un documento que enumera las respuestas de las armadoras, quienes cuestionan la legalidad de la demanda.

La SRE informó que en coordinación con otras dependencias federales, prepara los argumentos y la “evidencia para responder ante la Corte a las defensas de las compañías demandadas”.

Comparto principales argumentos de defensa de las empresas 🔫 demandadas. Forma parte del proceso ordinario en el litigio. Por 🇲🇽#NoMásTráficoDeArmas pic.twitter.com/4uE62eiRA3 — Alejandro Celorio A. (@acelorioa) November 22, 2021

La Cancillería sostuvo que México presentará su réplica el 31 de enero de 2022 y, posteriormente, las empresas entregarán una contrarréplica a la Corte el 28 de febrero.

“Tales señalamientos se atenderán de manera precisa en el escrito de réplica y ante la corte. De ninguna manera se litigará este caso en los medios de comunicación”, sostuvo la secretaría.

La demanda fue presentada el pasado 4 de agosto contra los fabricantes Smith & Wesson Brands Inc.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Group Inc., y D/B/A Interstate Arms.

Las empresas tenían plazo hasta este lunes 22 de noviembre para presentar un recurso contra la denuncia, donde se les acusa de un comercio “negligente e ilícito” de armas.

México pide poner fin al “daño” que provocan esas empresas al “facilitar activamente el tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga y a otros criminales” en el país.

Entre 70% y 90% de las armas recuperadas en las escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos, desde donde llegan anualmente más de medio millón de armas al país corroído por el narcotráfico, según la denuncia.