'Es un rumor': AMLO descarta salida de Jorge Alcocer de la secretaría de Salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la salida de Jorge Alcocer de la Secretaría de Salud; aseguró que es un rumor.

Afirmó que está muy contento y satisfecho con el desempeño del secretario, a quien calificó como un hombre sabio, recto, honesto, sensible y humano. “Imagínense cómo lo vamos a cambiar”, dijo.

“Lo del doctor Alcocer fue un rumor, estamos muy contentos y satisfechos con el doctor, es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo que haya habido un secretario de Salud así, que yo recuerde no, Premio Nacional de Ciencia, pero sobre todo una gente muy humana, honesto”, comentó.

En conferencia de prensa, señaló que invitó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, a la visita a Washington porque es el encargado del programa de combate al COVID-19 y para reconocer su trabajo, lo cual “enoja” a sus adversarios.

“Les produce mucho enojo a los reaccionarios, a los del bloque conservador y a veces hay que no olvidar el sentido del humor. Hay que estar alegres sin burlarse; es tenga para que aprenda, suave, con cuidado, no testarearlos mucho”, dijo.

.@lopezobrador_ dijo que la salida de Jorge Alcocer de la Secretaría de Salud fue un rumor, y que si invitó a @HLGatell a Washington fue porque es quien ha ayudado en el combate al COVID y para reconocer su trabajo, lo cual "enoja" a sus adversarios. pic.twitter.com/SbfmdbZAMW — Animal Político (@Pajaropolitico) November 22, 2021

El viernes, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que su labor termina dentro de tres años, pero si el presidente Andrés Manuel López Obrador le pide que se vaya, él se va,

“Yo, en principio, soy tal vez el menos estable aquí, estaré hasta dentro de tres años, pero si el señor presidente dice que, hasta mañana, pues me voy hoy y adelante”, dijo durante su intervención en la clausura del Congreso internacional Salud Mental y Prevención de las Adicciones en Acapulco, Guerrero.

El 10 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que ya no aceptará “pretextos” en el desabasto de medicamentos y les exigió resolver el tema.

Aseguró que no estará tranquilo hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos y atención.

“Esto va para Juan Ferrer, para el doctor Alcocer: Yo no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos sin medicamentos para atender a enfermos”, les dijo frente al resto del gabinete federal.