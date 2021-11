Iqos: tecnología de punta que elimina el humo y disminuye la exposición a los tóxicos

La tecnología y el desarrollo de herramientas han modificado, a lo largo del tiempo, un sinnúmero de actividades de las personas.

Así, lo que comenzó como una casa sencilla para que los humanos dejaran de ser nómadas ahora son viviendas sólidas y equipadas con tecnología de punta; lo mismo sucedió con los vehículos, que comenzaron siendo de tracción animal y que ahora alcanzan velocidades impensadas hace menos de 150 años.

El consumo de tabaco también ha cambiado gracias a la tecnología.

El desarrollo de un dispositivo aunado a una tecnología que calienta tabaco en vez de quemarlo, como sucede con los cigarros tradicionales, hace una alternativa más sana para continuar fumando. Esto se llevó a cabo gracias a que al no quemar tabaco y sólo calentarlo no hay combustión y, por ende, tampoco humo, problema principal pues contiene la mayoría de las toxinas y sustancias químicas dañinas.

Un ejemplo de estos dispositivos es Iqos, desarrollado por Philip Morris International y catalogado como un producto de riesgo reducido para adultos, el cual genera menos exposición a sustancias tóxicas que pueden afectar a los fumadores en comparación con el cigarro tradicional; además, significa un paso más en el objetivo de su desarrollador: que en 10 años desaparezcan los cigarros convencionales.

Esto se logra gracias a la tecnología patentada llamada Heat Control, la cual permite calentar unidades de tabaco a una temperatura controlada para no generar combustión.

Es por ello que este dispositivo es también muy distinto a los llamados vapeadores, puesto que usan tecnología y productos completamente distintos.

Cabe destacar que Iqos no es un producto libre de riesgos. Si lo que quiere es evitar los riesgos en su totalidad, lo mejor es no consumir este producto ni cualquier otro que contenga tabaco o nicotina; no obstante, sí hay pruebas de que calentar en lugar de quemar genera menos toxinas.

Y es que el humo del cigarro tradicional se produce a más de 800º C, mientras que el dispositivo de calentamiento de tabaco llega a temperaturas por debajo de los 335º C.

Al usar Iqos no se produce humo, ceniza ni olor a cigarro y el usuario puede seguir teniendo el sabor real del tabaco, aunque calentado en vez de quemado pues con el dispositivo se producen significativamente menos emisiones de químicos dañinos en comparación con los cigarros tradicionales.

Para 2021, Philip Morris tiene registro de que cerca de 20 millones de personas en 66 países han cambiado completamente del cigarro tradicional a su producto, donde el tabaco es calentado.

“Decidí cambiar porque sabía que Iqos podía ofrecer ciertas ventajas que el consumo habitual de tabaco no te ofrece, ya no hay olores molestos ni cenizas. No conocía la tecnología del calentamiento del tabaco, pero se me hace muy innovador; aparte no tuve problemas en switchear de un método a otro”, comenta Manuel Cano, usuario de Iqos en México.

ADIÓS A CENIZA Y OLORES

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 indica que mínimo 14.1% de la población no fumadora del país –unos 9.8 millones de personas– está expuesta a humo de tabaco de segunda mano en el hogar y 15.2%, en lugares de trabajo.

Convivir con un fumador puede ser incómodo para alguien que no fuma, sin embargo, Iqos no genera humo sino vapor de tabaco, por lo que esta molestia se reduce drásticamente.

“Con el encierro fue muy difícil poder fumar cigarro porque molestaba a mi esposa y a mis perros, decidí cambiar y buscar una alternativa al cigarro porque quería convivir con mi familia. Antes de Iqos tenía muchos ceniceros y cenizas en mi espacio de trabajo y el olor era bastante desagradable”, afirma Jaime Castruita.

Es más, el uso de un dispositivo de calentamiento de tabaco elimina totalmente la generación de cenizas, que a su vez producen malos olores y suciedad en el domicilio de un fumador.

DAR EL PRIMER PASO

Aunque dejar el consumo de tabaco y nicotina por completo siempre será la mejor opción, si eres adulto y decides seguir consumiéndolo puedes probar esta alternativa libre de humo y escoger una opción de riesgo reducido.

Existen distintas opciones para probar Iqos y observar beneficios al adquirirlo. Una de ellas es el programa Lending, que consiste en realizar una prueba de dos semanas y está dirigido a los fumadores adultos que residen en la Ciudad de México.

De nuevo hay que aclarar que estos productos son sólo para la población adulta.

Recuerda, la mejor opción siempre será dejar de fumar, pero si decides seguir haciéndolo, hay mejores alternativas de consumo.

Patrocinado por @Iqos_Mx