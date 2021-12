Militar llega a la dirección de Birmex para encargarse de distribución de medicamentos

Pedro Zenteno Santaella dejará la dirección de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, una institución con participación estatal mayoritaria, encargada de la producción y suministro de biológicos, productos farmacéuticos y reactivos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende sea la pieza angular en la distribución de insumos para la salud. El lugar de Zenteno lo ocupará el general en retiro Jens Pedro Lohmann Iturburu.

Así lo confirmaron a Animal Político fuentes del propio Birmex. Zenteno se irá a la dirección del ISSSTE y el militar en retiro, que se desempeñaba como director Normativo de Administración y Finanzas de ese Instituto asumirá la dirección de Biológicos y Reactivos de México.

Lohnmann Iturburu es maestro en Administración Pública. Estuvo 50 años activo en el Ejército mexicano, por lo que incluso fue condecorado el 20 de noviembre del año pasado. Entre sus cargos como militar tuvo el de Comandante de la IV Región Militar, con sede en Monterrey, Nuevo León.

El 10 de noviembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo reconoció que ha habido desabasto de medicamentos, sino incluso lanzó lo que se interpretó como un regaño y un ultimátum a Jorge Alcocer, secretario de Salud y a Juan Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para Alcocer: ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos”, advirtió.

En tanto que el 25 de noviembre, durante su gira por Zacatecas, prometió que, como un reto personal y con todo el gobierno, incluyendo al Ejército, dará una solución al problema del desabasto de medicamentos.

Señaló que se reuniría esta semana con su gabinete y garantizó que los medicamentos llegarán hasta los pueblos más apartados “o me dejo de llamar Andrés Manuel”.

En este contexto es que se dan los cambios en Birmex, para dejar al frente de la distribución de medicamentos a un militar.