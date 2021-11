'Existimos y somos válidas': mujeres trans en Guadalajara denuncian agresiones y discurso de odio

Dea y Zafiro son dos jóvenes que denunciaron haber sido agredidas el pasado sábado 13 de noviembre, mientras transitaban por el Parque Revolución, también conocido como “parque rojo”, en Guadalajara, Jalisco.

Aquel día, relató la pareja, acudieron a comprar maquillaje a la Mercadita Resistencia Femista GDL, pero durante unos 15 minutos las amenazaron e incluso las atacaron físicamente con un bate de béisbol y aparatos de choques eléctricos.

¿El motivo? Zafiro es mujer transgénero. Al acudir al área donde está una colectiva feminista separatista, le dijeron que tenía pene y que no podía estar ahí.

Ellas contaron a Animal Político que fueron rodeadas por alrededor de 20 mujeres que no les permitían avanzar y que querían obligarlas a irse.

Dea se traslada en una silla de ruedas. Cuando finalmente les permitieron salir de ahí, tuvieron que atravesar un área verde, lo que complicó la situación: “Tuve que maniobrar para salir con la silla de ruedas”, explicó Zafiro.

A la postre denunciaron lo ocurrido en sus redes sociales. “Nos empezaron a gritar consignas en contra de las mujeres trans e insultos”, publicó Dea. “En verdad nos hicieron sentir vulnerables”.

El caso llegó ante las autoridades, que emitieron pronunciamientos en contra del odio y la discriminación.

En tanto, integrantes de la Mercadita Resistencia Femista GDL aseguraron que los hechos no sucedieron en la forma en que lo contaron Dea y Zafiro, que nunca las golpearon y que en los videos se aprecia que fueron alrededor de 6 o 7 compañeras las que las rodearon.

El “parque rojo”

Desde abril, la Colectiva Raíz Violeta organiza la Mercadita Resistencia Feminista, una “manifestación feminista y separatista” que se ubica todos los sábado en el Parque Revolución, en la Calzada del Federalismo, cerca del centro de la ciudad.

A decir de ellas, el área ocupada corresponde a no más del 15% del total del parque, que está acordonada, señalizada y con lonas que hacen referencia al separatismo.

Esta protesta semanal ha sido criticada por presuntamente discriminar a integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, en específico a las personas transexuales, por lo que han sido llamadas TERFS que es el acrónimo para Trans-Exclusionary Radical Feminist que en su traducción literal al español significa “Feminista Radical Trans-Excluyente”.

“No está permitido el ingreso a hombres mayores de 12 años, incluyendo transfemeninos”, señalan en su reglamento, publicado en redes sociales.

Integrantes de la Mercadita Resistencia Femista GDL respondieron a Animal Político que se trata de “un espacio de protesta tomado por feministas radicales y abolicionistas, una protesta contra la violencia económica hacia las mujeres”, en la que convergen mujeres que promueven sus productos y servicios, “de mujeres y para mujeres exclusivamente”.

La regla de no permitir el ingreso de varones mayores de 12 años, señalan, se creó a partir de agresiones y acoso por parte de hombres, que acudieron durante las primeras semanas de la mercadita.

“El protocolo de seguridad contempla la entrada de varones a este espacio y el objetivo es que se retiren lo más rápido posible para no alterar la tranquilidad de las asistentes y las bazareñas”.

En redes sociales, Dea denunció directamente a esta colectiva y las nombró responsables de lo que pudiera sucederles a ella y a Zafiro.

Mostró las capturas de unos comentarios en Facebook que, presuntamente a nombre de la colectiva, ofrecían una recompensa por cada persona trans a la que arrojaran ácido, capturas que, ella misma precisó, se publicaron días antes de la agresión

“​​Si yo hice responsable a ellas fue por el discurso de odio que comparten, porque el día del ataque nos decían que no debíamos estar ahí”, explicó Dea Molina.

Mercadita Resistencia Feminista publicó en sus redes sociales un comunicado en el que se deslindaron de esos comentarios y aseguraron que la persona que los emitió “no forma parte ni del colectivo de bazareñas ni de ninguna de las colectivas que apoyan a la mercadita”.

“Estamos sorprendidas de la facilidad con que la gente cree algo sin investigar (…) ya fue desmentido, sin embargo, el daño está hecho”, añadieron.

Además aseguran que a Dea se le indicó que era bienvenida pero que, en el caso de Zafiro, al tratarse de un espacio “completamente separatista y de protesta”, ya habían sido varias ocasiones en que el ingreso le había sido negado.

Al respecto, Dea y Zafiro aseguran que jamás les habían dicho nada, que ya habían estado ahí y que su única intención era comprar cosas: “estábamos buscando maquillaje”.

La denuncia

El pasado 16 de noviembre, Dea informó a través de su cuenta de Twitter: “Ya quedó la denuncia ante la #SecretaríadeDiversidadSexual para que no quede impune la violencia ejercida por estás ‘feministas’ que incitan al odio”.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno de Jalisco también publicó en sus redes sociales un comunicado en el que reprueban los actos de violencia de género, discriminación y discurso de odio.

María Elena García, subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, publicó también en su cuenta de Twitter que ambas mujeres fueron atendidas por la institución, y ya le daban seguimiento al caso.

La lucha es contra la transfobia

Dea y Zafiro dicen que con el antecedente de ataques que ha habido en Jalisco a las personas trans, tienen miedo de que el tema se haya hecho tan viral, pero que también tienen miedo de seguir siendo discriminadas y atacadas, y no alzar la voz.

En redes sociales, colectivos Trans y LGBTTTIQ+ están convocando a una concentración pacífica en contra de la transfobia este sábado en el “parque rojo”.

“No queremos quitarles el espacio, queremos que se respeten nuestros derechos”, señala Dea.

En redes sociales, diversas colectivas feministas a nivel nacional manifestaron su postura y denunciaron esta discriminación, argumentando que las mujeres trans también pertenecen a la comunidad feminista.

Zafiro aseguró que la lucha no es contra ellas, es contra la transfobia y la discriminación: “Porque existimos y somos válidas, no hacemos invitación a nadie a dañar a otra persona, no somos responsables de su manera de pensar”.

Por otro lado, la Mercadita Feminista reitera que no se trata de invalidarlos, pero que ellas también tienen derecho a espacios separatistas: “Así como nosotras evitamos entrar en espacios de su comunidad, ellos deberían respetar los nuestros”.

“Aún con miedo vamos a seguir en la lucha”

A raíz de la exposición de ambas partes involucradas, el miedo es algo que ha estado presente. Integrantes de la Mercadita Feminista aseguran que en redes circulan publicaciones y comentarios aludiendo al feminicidio en su contra, y que invitan a ir a golpearlas, arrojarles ácido y asesinarlas.

“Se empezó a generar un odio enfocado en las mujeres de la mercadita, escalando a tal grado que varias bazareñas, que nada tuvieron que ver, han sido expuestas en un país feminicida. Pero aún con miedo nuestras crías tienen que comer”.

Finalmente aclaran que el problema no tiene que ver con que Dea estuviera en silla de ruedas, “el problema fue el querer imponer la entrada de un hombre en un espacio separatista. La consigna es muy clara: eres hombre no puedes entrar”.