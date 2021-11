‘Si el presidente dice, me voy’: secretario de Salud; vocero niega su renuncia

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, habló de los rumores sobre su salida del gabinete y sostuvo que es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien decidirá si continúa al frente de la dependencia.

“Yo, en principio, soy tal vez el menos estable aquí, estaré hasta dentro de tres años, pero si el señor presidente dice que hasta mañana, pues me voy hoy y adelante”, sostuvo en su participación en el Congreso Internacional Salud Mental y Prevención de las Adicciones.

En tanto, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, rechazó las versiones sobre la renuncia del secretario de Salud.

Aquí les compartimos la intervención del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, hoy en el Congreso Internacional Salud Mental y Prevención de las Adicciones. Para quienes les preocupan los rumores falsos sobre su renuncia. https://t.co/gWfuJAmD63 a través de @YouTube — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) November 19, 2021

“Para quienes les preocupan los rumores falsos sobre su renuncia”, publicó al compartir la transmisión donde intervino Alcocer.

El pasado 10 de noviembre, el presidente López Obrador advirtió a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que ya no aceptará “pretextos” en el desabasto de medicamentos y les exigió resolver el tema.

“Esto va para Juan Ferrer, para el doctor Alcocer: Yo no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos sin medicamentos para atender a enfermos”, les dijo frente al resto del gabinete federal.