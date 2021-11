Programas sociales prioritarios inflan el presupuesto para igualdad de género

El presupuesto de egresos para la igualdad de hombres y mujeres previsto para el próximo año tendrá 75% más recursos que en 2021, pero el aumento está concentrado en los programas sociales prioritarios de esta administración, como Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida o las becas Benito Juárez, mientras que las acciones dirigidas hacia las mujeres para disminuir la brecha de género tendrán recortes.

Los diputados aprobaron un presupuesto de 233 mil 732 millones de pesos para 2022, mientras que en 2021 tuvo 133 mil 119 millones de pesos para el “Anexo Transversal de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Anexo 13)”, creado en 2008 para financiar programas y acciones estratégicas para proteger y garantizar los derechos de las mujeres.

En 2008 comenzó con 12 mil millones y año con año fue aumentando hasta llegar a 33 mil millones en 2017. A partir de 2018 ocurrieron los aumentos más significativos, pero porque fueron agregados los recursos de programas sociales, más no en acciones que afectan directamente a las mujeres como salud materna y reproductiva o atención de la violencia.

Leer más | El Anexo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el PPEF 2022 es irrelevante

La Secretaría de Bienestar tendrá la mayor asignación en el anexo 13 con 139 mil millones de pesos, pero 91% de ello se destinará a la pensión para adultos mayores. Mientras que en la Secretaría de Educación Pública, el 80% de los 54 mil millones etiquetados será para el programa de Becas Benito Juárez, de acuerdo a un análisis de Fundar.

“Confunden el mujerismo con el presupuesto con perspectiva de género y este presupuesto no tiene perspectiva de género, porque no busca disminuir la brecha de desigualdad, es absolutamente clientelar. Solo nos ven a las mujeres como posibles votantes y hacia allá va dirigido el presupuesto”, advierte Martha Tagle, exdiputada y consultora política en entrevista con Animal Político.

En el presupuesto aprobado este fin de semana, el Programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), tendrá 420 millones de pesos, pero apenas representa un incremento de 0.3%.

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras que sustituyó a la estancias infantiles, tendrá 2 mil 684 millones de pesos, una reducción de 3.6%, y apenas representa 1.9% del presupuesto para la Secretaría de Bienestar. El Programa Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), tendrá 288 millones de pesos, apenas 0.2% más que en 2021.

Si bien en sexenios anteriores los recursos, aunque etiquetados, eran insuficientes, en la actual administración “está terminando por desmontar la política pública. No solo en el discurso, sino también en los hechos, no somos relevantes a este gobierno porque no están atendiendo los problemas que enfrentan las mujeres”, afirma Tagle.

En tanto, las organizaciones CEJIL, Equality Now, Colectiva Ciudad y Gobierno, Raíces y Mujeres Impulsando la Igualdad, emitieron un pronunciamiento respecto al presupuesto del Anexo 13, que es resultado de los esfuerzos del movimiento feminista y la sociedad civil, entre otras razones, porque promueve la inversión pública para elevar la calidad de vida de las mujeres y las niñas, para obligar al Estado a diseñar e implementar programas para la igualdad y no violencia.

Sin embargo, “lamentamos especialmente la falta de sensibilidad del Paquete Económico 2022 con relación a la crítica situación de violencia por razón de género que atraviesa el país. El pasado agosto se rompió el récord de violencia feminicida desde que se tiene registro; y las llamadas de emergencia por incidentes relacionados con violencia sexual también superaron el promedio de los últimos meses”, afirman en su posicionamiento.