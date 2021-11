“Se hará como siempre”, niegan que cambio en reglamento de ASF centralice denuncias; es por áreas de mejora

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) justificó los cambios administrativos en su reglamento interno – con los que centraliza la emisión de denuncias a la oficina del auditor federal, David Colmenares – afirmando que el pasado modelo tenía “áreas de mejora” y que no hay impedimento para que se sigan presentando las denuncias como de costumbre.

En un artículo, Jaime Bolaños Cacho, titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo, aseguró que previo a la reforma del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación (RIASF), las Unidades Administrativas Auditoras – quienes detectan las irregularidades en las auditorías – elaboraban los dictámenes técnicos para promover denuncias penales y los remitían a la Unidad de Asuntos Jurídicos, quien a su vez presentaba dichas denuncias ante la Fiscalía Especializada.

Sin embargo, “este modelo tenía una área de mejora”, apuntó Bolaños Cacho, ya que la decisión institucional no tomaba en cuenta toda la información que se genera en la fiscalización superior, que incluye la del proceso de seguimiento.

Cabe destacar que dicho proceso de seguimiento está a cargo de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación (AESII), que depende directamente de Colmenares. Esta área fue una creación del auditor para concentrar la responsabilidad de las solventaciones, es decir, el procedimiento que borra las irregularidades señaladas en las auditorías a las instituciones del gobierno federal cuando éstas presentan las pruebas que descartan los señalamientos.

“Así es que, con la reforma se evita el riesgo de que las Unidades Administrativas Auditoras puedan presentar ante la Unidad de Asuntos Jurídicos, dictámenes que contuvieran elementos que ya hubieren sido solventadas por las Entidades Fiscalizadas”, escribió Bolaños Cacho.

Continuó explicando que con la reforma se contribuye a que la fiscalización superior, en cada uno de sus pasos, se encuentre apegada al principio de definitividad, “mismo que implica que las actuaciones que realicen cada una de las áreas de la ASF sean decisivas”.

Además, destacó que la reforma al RIASF no impide que la ASF pueda promover una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, en cualquier momento en el que cuente con elementos necesarios.

“La ASF, como institución, continuará presentando en cualquier momento, las denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada, y lo hará como siempre se ha hecho, a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos”.

Denuncia sobre cambios y 60 denuncias estancadas

En Animal Político ya habíamos contado que el nuevo reglamento derogó la fracción XXXIV del artículo 12, que facultaba a todas las Direcciones Generales de las áreas auditoras a presentar las denuncias penales que procedan por las irregularidades detectadas y coadyuvar en los procesos penales.

La investigación derivó de un oficio presentado por Gerardo Lozano, auditor Especial de Cumplimiento Financiero, en el que pidió revisar las modificaciones, que dejan la responsabilidad de denunciar sólo al área de Auditoría Especial de Seguimiento.

Agregó que el cambio significó un freno a las denuncias: la ASF no ha presentado denuncias por 60 dictámenes técnicos que alcanzan un monto de mil millones de pesos por posibles irregularidades, ya que están a la espera de ser revisadas por el área encargada de David Colmenares.

Con la nueva reforma, ahora también se da otra facultad exclusiva a esa área, la de presentar denuncias penales, explicó Lozano, por lo que deberán esperar a que esta determine la procedencia de las denuncias “haciendo a un lado” a las Unidades Auditoras.

Aunque los cambios al reglamento ocurrieron durante el periodo en que no había diputados en activo, pese a que la Auditoría es un órgano técnico que depende del Legislativo, la ASF respondió que no tienen la obligación de consultarles, debido a la ‘autonomía de gestión’ y sólo “se les hace de su conocimiento, pero es un mero trámite”, por lo que no es necesario su opinión.

Una semana después de realizar la denuncia sobre el nuevo reglamento, Gerardo Lozano presentó su renuncia a la Auditoría Superior de la Federación, debido a las diferencias con el auditor Colmenares ante los cambios en el reglamento de la institución.