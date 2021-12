Segob incluye en mecanismo de protección a exvisitador demandado por CNDH

La Secretaría de Gobernación incorporó al Mecanismo de Protección al defensor de derechos humanos José Martínez Cruz, exprimer visitador de la CNDH, quien recientemente lo demandó por la vía penal y administrativa.

Tras enterarse de la incorporación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un “extrañamiento”, al considerar que “en ningún momento ha limitado los derechos de nadie”.

La CNDH calificó la inclusión de José Martínez Cruz como una medida “por demás apresurada” y dijo que su salida de la comisión fue por un “deficiente desempeño como funcionario público, pero sobre todo, por contradecir su condición de defensor de derechos humanos, que fue la razón por la que se le invitó al cargo”.

“El ex director general ha venido haciendo reiteradas declaraciones que no solo resultan temerarias y mentirosas, transgrediendo el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la CNDH que se comprometió a observar, sino que ha hecho pública información sensible, información relativa al Caso Iguala a la que ciertamente tuvo acceso con motivo de su encargo, actuación que contradice su condición de defensor de derechos humanos, en detrimento de los intereses de las víctimas y, peor aún, poniendo en riesgo el seguimiento de sus asuntos”, expuso el organismo.

La #CNDH hace pública su respuesta al #Mecanismo de #Protección a Personas #Defensoras de #DDHH y #Periodistas con motivo de la incorporación al mismo del C. José Martínez Cruz. pic.twitter.com/3qX0HnD2uU — CNDH en México (@CNDH) December 1, 2021

Martínez Cruz, activista y defensor de los derechos humanos desde hace más de 40 años, fue invitado a la CNDH en diciembre de 2019. Sin embargo, duró tan solo ocho meses en el cargo, que dejó luego de mostrar públicamente sus diferencias con el modo de proceder de la Comisión que dirige Rosario Piedra Ibarra.

Tras su salida, el exprimer visitador de la CNDH denunció en una entrevista en diciembre de 2020 con Corriente Alterna, que la Comisión evita señalar las violaciones más graves de derechos humanos en esta administración del presidente López Obrador, especialmente en los casos relacionados con el Ejército mexicano y la Guardia Nacional.

El activista dijo a Animal Político que se enteró de que la CNDH interpuso dos denuncias en su contra, una de carácter penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), y otra de carácter administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En virtud de lo anterior, con fecha 27 de noviembre de 2020, se presentó ante el Órgano Interno de Control de esta Comisión, denuncia de hechos por posibles infracciones en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma que está siguiendo su curso y se está deliberando en los Tribunales Federales correspondientes, al haberse encontrado elementos de lo denunciado.

La importancia del asunto reside en que se está pretendiendo otorgar el Mecanismo a una persona que, más allá de las omisiones y transgresiones que cometió como funcionario púbico, motivo por el cual se le retiró de esta Comisión y está en un proceso, ha transgredido sus responsabilidades y ha faltado a sus deberes irrenunciables de defensor de derechos humanos, como él se ostenta, y al no acatar el mandato de ley, además de actuar en contra de los principios de esta Comisión lo hizo en perjuicio de las víctimas, lo que es éticamente mucho más grave.

Aunque dijo que colaborará con el Mecanismo de protección, la CNDH advirtió que las acciones generadas por las “conductas ilícitas del ex director general nada tienen que ver con afectaciones a sus derechos ni a su actuar como defensor independiente, por lo que corresponde resolverlas únicamente a las autoridades competentes y, siempre conforme a derecho, el señor Martínez Cruz deberá de responder por ellas”.