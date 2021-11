Senadores presentan denuncia en FGR por muerte de 14 personas en inundación de Tula

Un grupo de 10 senadores de la República presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos en contra de funcionarios federales y estatales para que se investigue si incurrieron en actos de negligencia que derivaron en la inundación de Tula el pasado 6 de septiembre y causaron la muerte de 14 personas.

Los funcionarios denunciados son Germán Martínez Santoyo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Rafael Carmona Paredes, coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex); Jorge González Bezares, vocal ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM); Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), y demás servidores públicos que resulten responsables.

Los primeros tres funcionarios forman parte de la Comisión Metropolitana de Drenaje, que tiene a su cargo la operación del sistema hidráulico del Valle de México y que fue la autoridad responsable de enviar a Tula grandes cantidades de aguas negras desde la CDMX la noche del 6 de septiembre.

La denuncia pide indagar a los funcionarios por los posibles delitos de ejercicio ilícito del servicio público y homicidio, conforme el Código Penal Federal.

El documento fue entregado en la sede de la FGR por la senadora hidalguense Xóchitl Gálvez y fue suscrita por el coordinador del PAN en la Cámara alta, Julen Rementería, y otros legisladores de ese partido.

La demanda afirma que la muerte de 14 pacientes del hospital del IMSS en Tula se hubiera podido evitar de haber existido coordinación y comunicación entre autoridades federales, estatales y municipales.

“El desbordamiento del río Tula, y con ello el fallecimiento de 14 personas internadas en el Hospital General de Zona número 5 del IMSS en Tula, Hidalgo, y la afectación de más de tres mil viviendas en 9 municipios del Estado de Hidalgo, no se debió a las lluvias atípicas de los 6 y 7 de septiembre de 2021, sino a la decisión de autoridades de la Comisión Nacional del Agua, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Comisión del Agua del Estado de México de bombear aguas pluviales y aguas negras hacia el río Tula para evitar la inundación de la Ciudad de México, a pesar de que las presas del sistema hidrológico de Tula estaban llenas más allá de su capacidad y de que el actual gobierno federal no efectuó las medidas de ampliación y corrección del río Tula recomendadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde 2017 para que su cauce soporte las aguas enviadas por la CDMX mediante los túneles emisores Central y Oriente, conforme a la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental contenida en el oficio número SGPA/DGIRA/DG/00188 de fecha 9 de enero de 2017”, indica la denuncia.

Esta demanda es adicional a la carpeta de investigación que la FGR abrió por el presunto homicidio culposo de 14 pacientes del IMSS en la inundación, como dio a conocer Animal Político.

“Escucho que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no hay responsables, que todo fue producto de la lluvia. No, señor presidente, la verdad es que fue producto de la negligencia, de la falta de capacidad de sus funcionarios”, afirmó la senadora Gálvez en entrevista.

“Hay una negligencia penal; el desconocimiento técnico no los excusa (a los funcionarios) de la responsabilidad de que murieron 14 personas; la ineptitud también es corrupción, se lo quiero decir al presidente, y el problema es que el gobierno está lleno de personajes ineptos en las dependencias, que no tienen los elementos para tomar decisiones, lo que está costando vidas”.

Gálvez sostuvo que existió negligencia en la operación del drenaje metropolitano porque, conforme la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del TEO aprobada por la Semarnat, dicho emisor no debía ponerse en funcionamiento sino hasta que en el río Tula se hicieran obras de ampliación de su cauce.

“Jamás se debió haber abierto el TEO sin las medidas de mitigación. Y luego tuvieron tiempo suficiente para poder vaciar las presas, porque hubo días que hubo poca lluvia, y tampoco lo hicieron. Y pudieron haber desazolvado la presa, sobre todo la Requena, que es la más importante, y lo que vemos son fotografías donde había cultivos, donde se había vuelto un tiradero de cascajo, y eso habla de corrupción por parte de los operadores de las presas, por falta de mantenimiento para desazolvar, y la suma de todas estas negligencias provocó la muerte de 14 personas”, comentó.

Agregó que la titular de Protección Civil federal tuvo responsabilidad en la emisión de alertas a la población y a otras instituciones, como el IMSS.

“Quien tenía que haber avisado de evacuar es PC y no lo hace, obviamente manda el clásico oficio de que va a haber lluvias ‘atípicas’ pero eso no dice nada, no avisa que se van a abrir las compuertas del TEO y que va a llegar una caída de agua, sumada a todas las demás, por eso esas compuertas existen, y esas compuertas no se deben de abrir hasta que ya no hay manera de que la ciudad pueda operar adecuadamente. Pero en este caso violan la MIA, no podían abrir las compuertas, ahí está un problema grave para el titular del Ejecutivo y para sus responsables”, sostuvo.