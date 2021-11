Secretaría era eficiente pero fue un error subirse a un avión privado: Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que aunque Paola Félix Díaz era muy eficiente como secretaria de Turismo, viajar en un avión privado fue un error que le costó el puesto.

“Aquí no hay privilegios para los servidores públicos y, en este caso, aunque era una servidora pública muy eficiente que le echaba muchas ganas, pues cometió un error al haberse subido a un avión privado, aquí nadie puede subirse a aviones privados”, dijo la mandataria durante el evento de entrega de apoyos del programa de Empresas Sociales y Solidarias.

Aseguró que el que servidores públicos usen aviones privados quedó en el pasado.

“(…) renunció la secretaria de Turismo del Gobierno de la Ciudad porque no vamos a permitir –luchamos durante muchos años– que un servidor público llegue al gobierno de la ciudad a querer seguir actuando como actuaban los anteriores gobiernos; eso se acabó en el gobierno de la ciudad, nada de usar aviones privados”, agregó la mandataria.

Sheinbaum Pardo señaló que si el presidente Andrés Manuel López Obrador viaja en avión comercial y eliminó el avión presidencial para beneficio propio, deben actuar igual todos los funcionarios de la llamada cuarta transformación.

Este sábado, Paola Félix Díaz presentó su renuncia al cargo luego de que se conociera que viajó a Guatemala a una boda en un avión privado, lo cual sería contrario a la política de austeridad del actual gobierno.

Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia.

— Paola Félix Díaz (@LaraPaola1) November 6, 2021