Va por México condiciona negociar reformas de AMLO a que Morena acepte cambios en PEF 2022

Dada la cerrazón de Morena a aceptar propuestas de cambios al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, la alianza Va por México, formada por el PRI, PAN y PRD, anunciaron que, en respuesta, no se sentarán a la mesa para negociar las reformas prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El bloque formado por Morena-PT-PVEM en la Cámara de Diputados rechazó desde ayer incluir propuestas del “presupuesto alternativo” de Va por México y dictaminó un proyecto en el que mantiene un recorte de 7 mil 913 millones de pesos al INE y al Poder Judicial, y un aumento de 5 mil 657 millones a programas sociales.

Hoy, mientras el proyecto del PEF se discute en el Pleno de San Lázaro, dirigentes nacionales de los partidos de oposición anunciaron que no se sentarán siquiera a revisar aspectos negociables de las reformas energética, electoral y de la Guardia Nacional, que, por tratarse de reformas constitucionales, requieren de mayoría calificada (dos terceras partes de la Cámara), cifra que Morena y sus aliados no alcanzan por sí mismos, por lo que requieren de votos de la oposición.

“La posición es clara: ellos pueden avasallar, sin lugar a dudas, simple y sencillamente pueden cambiar los pesos por los centavos, ¿eh?, porque al final del camino ellos tienen que construir acuerdos con nosotros para las próximas reformas, incluyendo esas y todas las que se presenten, lo que estamos diciendo nosotros es: tienen que escuchar”, afirmó Alejandro Moreno, presidente del PRI, en conferencia en la Cámara de Diputados.

“Eso en nada les ayuda, y quiero ser firme, enfático y claro: si ellos no le quieren modificar ni una coma al presupuesto, no tengan duda, ellos tienen votos para el presupuesto, nosotros tenemos los votos para todas las reformas, y así habremos de construir”.

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, advirtió que la alianza Va por México corresponderá la cerrazón de Morena en la negociación de las reformas.

“Si Morena aplica la mayoría mecánica, que se hagan responsables de eso que tanto se quejaron durante tantos años y que cuenten con toda la reciprocidad del bloque Va por México en las reformas constitucionales”, afirmó.

“Si hoy no demuestran la disposición al diálogo y a construir acuerdos, pues entonces nosotros tampoco, ni siquiera, nos vamos a sentar a discutir para ver si se le puede modificar algo que pueda ser acompañable en las demás reformas, porque así como están hoy esas iniciativas definitivamente no se pueden ni se van a acompañar; no es un quid pro quo, no es una cosa por otra, es: den aquí algún margen de maniobra, un guiño de disposición al diálogo constructivo, y podemos sentarnos a platicar sobre todo lo demás”.

En una reunión con alcaldes de Va por México, el presidente del PAN, Marko Cortés, también criticó la “aplanadora” del bloque oficialista y que no haya aceptado la propuesta de modificar el 30% del presupuesto programable, que sí se puede modificar.

“Lo que le pedimos a Morena, al PT y al Partido Verde es que se abra la discusión, que no nos avienten la aplanadora, que no saquen el dictamen sin moverle una coma, que se discuta el presupuesto de la nación, porque la principal política de un Estado es el presupuesto, porque ahí es donde se refleja el amor verdadero y este Gobierno no quiere a los pobres porque no apoya el combate a la pobreza y a la desigualdad”, indicó.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, advirtió que Morena puede perder el apoyo popular si no cede en aspectos del presupuesto.

“Ellos requieren de nosotros para tener un mayor consenso nacional, por eso (…) ganan una votación pero pierden la discusión en la sociedad; nosotros lo que queremos es discutir, México tiene que ir a una democracia deliberativa, porque, si no, se van a quedar huecos, con votos pero sin gente”, sostuvo.

Jorge Herrera, coordinador del PAN, indicó que la negativa de Morena a negociar no afecta a los partidos de oposición, sino a la sociedad.

“Han de pensar que el no ponerle atención a las propuestas que en buen plan, con seriedad, con factibilidad técnica, estamos presentando, es perjudicar a la oposición, al PAN-PRI-PRD, ¿nosotros qué?, lo que les queremos hacer ver en el debate es que están afectando a millones de personas, no es que su presupuesto esté mal, el problema es que está distorsionado en la prioridad”.

Morena defiende proyecto

Al fundamentar el dictamen del proyecto del PEF 2022, el morenista Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dijo que la propuesta atiende tres prioridades: fortalecer los apoyos sociales a grupos vulnerables; apoyar megaproyectos para detonar el desarrollo regional, y mantener la estabilidad de las finanzas públicas.

Destacó que el PEF para el próximo año prevé un gasto público por 7 billones 88 mil millones de pesos, que representa un incremento en términos reales de 8.6% respecto a lo aprobado en el 2021.

Expuso que el gasto federalizado presenta un aumento de 4.7% en términos reales para llegar a un máximo histórico de 2 mil 108.9 mil millones de pesos, amén de que se prevé un gasto de inversión de 982 mil 287 millones de pesos, que significa 14.7% más recursos respecto al año anterior.

“Estoy consciente de que aún hay muchas áreas de oportunidad en el proceso de presupuestación. Además, estamos ante una realidad en la que los recursos disponibles no son suficientes para atender todas las necesidades; sin embargo, es necesario actuar con responsabilidad y priorizar las acciones que permitan resolver de manera mejor los problemas públicos”, dijo.