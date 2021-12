‘Si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas van a él’, familiares de desaparecidos protestan en Palacio Nacional

Madres y familiares de personas desaparecidas en Guanajuato simularon fosas clandestinas en frente de Palacio Nacional, con el objetivo de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconozca que las desapariciones, masacres y violaciones de derechos humanos continúan ocurriendo en el estado.

La movilización se llevó a cabo bajo la consigna “si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas vienen a él” y representaron con tierra las más de 176 fosas clandestinas que han sido encontradas en Guanajuato durante el actual gobierno.

Los preparativos iniciaron desde antes de las 7 de la mañana, cuando llegó un camión cargado de tierra a la explanada del Zócalo capitalino y dejó caer su contenido en frente del recinto presidencial, donde se estaba preparando la conferencia matutina. Alrededor de las 11 de la mañana, un camión del gobierno capitalino llegó a recoger la tierra.

Frases como “La verdad no puede seguir enterrada”, “En lugar de besos y abrazos tenemos balazos”; “¿Y si yo la encuentro, presidente?” y “No venimos a atacar a un ídolo, venimos a exigirle a un presidente” fueron marcadas en el asfalto antes de cubrirlas con tierra.

Una vez realizado esto, las madres instalaron lonas con fotografías de sus seres queridos desaparecidos, para después revelar –con palas y picos que utilizan en las búsquedas– las frases, como un acto de desentierro.

“¡No queremos enterrarlos, queremos abrazarlos!”, entonaron mientras descubrían las frases y cuando llegó la hora de pasar lista de los desaparecidos, después de cada nombre gritaban: “presente, ahora y siempre”.

“Porque cuando las autoridades nos dijeron que no había fosas clandestinas en el estado, nosotras con nuestras manos llenas de tierra y amor les demostramos que sí”, señalaron en un comunicado en conjunto, publicado en redes sociales.

“Buscamos la cara a la justicia, buscamos respuestas, buscamos la verdad. Buscamos la vida y para hacerlo tenemos que pelear para descubrir lo que nos ha quitado el aliento”.

Después del pase de lista, hicieron lectura del pliego petitorio, encabezado con la exigencia de una audiencia pública, para exponer sus necesidades y demandas.

Asimismo exigieron que López Obrador reconozca que la crisis en Guanajuato es responsabilidad de su gobierno, “pues su estrategia de seguridad militarizada y de combate al huachicol ha tenido como consecuencia el aumento de la violencia”.

Los colectivos pidieron que se garantice la seguridad de las buscadoras, ya que varias están amenazadas y su vida corre peligro, y solicitaron verdad, memoria, medidas de reparación y mecanismos de no repetición.

Exigen mesas de trabajo con los tres niveles de gobierno y un canal de comunicación entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Estatal de Guanajuato y las familias, “pues no son casos aislados sino que responden a una violencia estructural que ha crecido al amparo de los gobiernos”.

También un plan de coordinación regional con la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales de Zacatecas, Michoacán, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí.

“Que se le dé prioridad a las búsquedas en vida desde las instancias federales. Aumentar el presupuesto para la Comisión de Atención a Víctimas y garantizar la reparación y atención a víctimas de la violencia, así como el avance en los trámites de las becas Benito Juárez, prometidas desde el año pasado”, finalizaron.

“Y usted, mientras presume que en su gobierno todo va bien, no ha tenido la decencia de sentarse a escuchar a las víctimas de la República Mexicana. Usted sabía el problema de la desaparición, usted sabe que continúa, y usted cuando se propuso para este puesto sabía la problemática que estaba enfrentando la sociedad”, gritaron ante las puertas del Palacio Nacional.

Si @lopezobrador_ no va a las fosas, nosotras se las traemos. Estas son las fosas que muestran la ausencia del Estado, no son del pasado. No es cosa de colores o gobiernos, ¡busquemos justicia! No queremos enterrarlos queremos abrazarlos. #LaAusenciaSeSiente pic.twitter.com/kwya7UxhUc

— Hasta Encontrarte (@HEncontrarte) December 13, 2021