Autorizó BJ un desarrollo a diario en 2017; desaparecen expedientes y ocultan responsabilidad de funcionarios

En cuestión de semanas, la casa, el negocio de barrio o el taller con el que colindaba su vivienda ya no está. Fue demolido y de inmediato se colocaron tapiales. Unos días después comienza la construcción de “algo” y cuando menos lo advierte, al lado de su casa se ha levantado una torre de 4, 5, 6 o más plantas en donde vivirán decenas familias. Quizá es un edificio de oficinas, un hotel o, incluso, un edificio que alberga todos estos usos de suelo. Así se vive el boom inmobiliario de la Ciudad de México.

Solo en 2017, en la Alcaldía Benito Juárez -que era gobernada por el panista Christian von Roehrich- se entregaron 412 manifestaciones de construcción, de ellas, 378 fueron solo para obras nuevas. Es decir, en promedio se autorizó una manifestación de construcción para obra nueva al día durante ese año.

A través de distintas solicitudes de transparencia, Animal Político pidió conocer el total de manifestaciones de construcción que la alcaldía ha entregado en los últimos 10 años, sin embargo, la información no está disponible. Incluso, cada día que pasa se pierden más expedientes pues la demarcación gobernada por el panista Santiago Taboada argumentó que esos datos sólo permanecen resguardados por cinco años, por lo que solo proporcionó datos entre 2017 y 2021.

Al hacer una revisión detallada de la información proporcionada se encontraron deficiencias en los registros de la alcaldía pues, por ejemplo, hay folios “perdidos” y registros que comparten el mismo número, pero que corresponden a predios en distintas direcciones.

En 2018, cuando hubo elecciones para cambiar a los entonces jefes delegacionales -y el gobierno pasó de von Roehrich a Taboada-, oficialmente se informa que se entregaron 274 manifestaciones de construcción, y aunque parecería tratarse de un número menor con respecto al 2017, la realidad es que al momento de revisar folio por folio fue posible advertir que la información proporcionada no era secuencial y que en total faltaron 282 folios -en 2017 faltaron 35 -. Además, algunos de ellos se repetían con distintas direcciones.

Por ejemplo, la manifestación de construcción FBJ-0001-2018 se entregó el 3 de enero de 2018 para hacer una obra nueva en predio de Uxmal 215. Ese mismo folio también se tiene registrado el 5 de diciembre de 2018 para una obra nueva por sismos en Enrique Rébsamen 249.

Durante 2019 se entregaron 200 manifestaciones de obra; 120 durante 2020 y 74 hasta noviembre de 2021. En estos dos últimos años no hay que olvidar que las construcciones privadas en la CDMX estuvieron suspendidas por algunos meses como parte de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria ante el Covid-19 que emitió el Gobierno de la Ciudad.

“Era un departamento nuevo, no hubiera pensado que se iba a caer”.

Claudia Ortiz Chao es académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Desde hace varios años ha orientado sus estudios a entender los impactos que ha tenido el boom inmobiliario en la Ciudad de México.

De un discurso en el que se promovía la densificación de la Ciudad, explica, se pasó a uno en el que se llamaba a la sostenibilidad y ahora parece estar de moda la resiliencia, específicamente tras el sismo del 19S.

Y es en este llamado a la resiliencia cuando la alcaldía Benito Juárez se colocó en el ojo del huracán porque durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017 construcciones nuevas resultaron dañadas o colapsaron, como el caso del desarrollo ubicado en Zapata 56, en la colonia Portales.

Una de las vecinas damnificadas de este inmueble y quien pidió resguardar su identidad, contó lo emocionada que estaba en enero de 2017 cuando al concluir la visita de unos departamentos -también en la calle de Zapata- se encontró con el desarrollo en el número 56.

Dice que por curiosidad entró a pedir informes y desde el primer momento quedó maravillada. “Era un edificio muy bonito, no eran muchos departamentos, eran 24. Los pisos eran de madera, los techos eran altos… estaban muy bonitos”, recuerda.

Días después lo decidió: ahí invertiría su patrimonio, así que tramitó un préstamo en el banco para lograr juntar 2.5 millones de pesos. En abril se cambió y empezó un nuevo capítulo en su vida.

A las 13:14 horas del martes 19 de septiembre de 2017 -cinco meses después de haberse mudado- un sismo magnitud 7.1 ocasionó que la mitad del inmueble recién construido colapsara.

“Si hubiera estado en mi departamento yo no me hubiera salido porque era un departamento nuevo, no hubiera pensado que se iba a caer”, afirma. Durante el sismo, dos mujeres perdieron la vida en este inmueble.

El 16 de agosto de 2021 el inmueble de Coyoacán 1909 explotó cobrando la vida de un joven. Según informó la alcaldía a través de un comunicado, el accidente se originó “presuntamente por una mala instalación de un equipo de lavado y secado”.

Con cuatro años de diferencia, en estos dos accidentes mortales llama la atención el nombre de René Aridjis Vázquez quien en distintos períodos se desempeñó como director general de obras y desarrollo urbano en la alcaldía Benito Juárez. Él habría sido quien autorizó la habitabilidad del inmueble de Zapata 56, según consta en el oficio FBJ-0273-16, y habría sido quien aprobó la manifestación de construcción del desarrollo en Coyoacán 1909.

Incluso, después de la explosión vecinos comentaron que en ese inmueble habitaban personas con los mismos apellidos del exfuncionario que en 2011 -se dio cuenta en distintas notas periodísticas- había sido inhabilitado por la Contraloría capitalina porque encontró una riqueza notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera obtener como servidor público.

Información confidencial

Animal Político buscó conocer el expediente que resultó en la inhabilitación del exfuncionario, así como saber a cuántos servidores públicos del pasado y activos han sido investigados por la hoy Secretaría de la Contraloría de la CDMX, sin embargo, alegando que se puede dañar el honor de las personas, se negó todo tipo de información.

De acuerdo con notas periodísticas, a René Aridjis Vázquez se le inhabilitó porque se detectó que tenía una riqueza superior a la que podría poseer con sus ingresos lícitos. Según se dio a conocer, el expediente con toda esta información era el CG DSP 474/308/2009, así que vía transparencia se solicitó conocer dicha carpeta.

“Sobre el particular, hago de su conocimiento que de la búsqueda realizada a los archivos con los que cuenta esta Dirección, no se localizó algún expediente identificado con la nomenclatura CG SDP 474/308/2009, motivo por el cual no es posible proporcionar la información requerida”, informó la Secretaría de la Contraloría en el oficio SCG/DGRA/1196/2021.

Este medio ingresó una nueva solicitud de información pública solicitando directamente conocer los procedimientos de investigación que René Aridjis Vázquez tuviera -pasados o presentes- en la hoy Secretaría de la Contraloría, sin embargo, a pesar de haber sido un funcionario público, la dependencia respondió que se trata de información confidencial que no puede proporcionar porque el simple hecho de hacer referencia a si se la ha investigado -o no- podría dañar el honor del exfuncionario público.

“Esta Dirección General de Responsabilidades Administrativas considera como confidencial el pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo respecto a la existencia o inexistencia de investigaciones y expedientes en contra de la persona referida por el solicitante, en virtud de que ello implicaría revelar un aspecto de su vida privada, al dar a conocer su probable vinculación con investigaciones o expedientes administrativos de responsabilidades, poniendo en entredicho su imagen, honor y dignidad”, informó la Secretaría de la Contraloría capitalina en el oficio SCG/DGRA/1375/2021 con fecha del 30 de noviembre y que está firmado por Oscar Jovanny Zavala Gamboa, Director General de Responsabilidades Administrativas de la CDMX.

La única información parcial que la dependencia entregó fue la confirmación de que entre el 2015 y el 15 de noviembre de 2021 la Secretaría de la Contraloría capitalina ha iniciado 41 expedientes de investigación en contra de personas servidoras públicas adscritas a la alcaldía Benito Juárez.

En tanto, en el órgano interno de control de la alcaldía Benito Juárez se han abierto 1,618 expedientes de investigación entre enero del 2008 y noviembre del 2021.