CDMX y Tabasco: únicos estados que tienen el apoyo necesario para la revocación de mandato

Al corte del 12 de diciembre, solamente la Ciudad de México y Tabasco han alcanzado el apoyo ciudadano requerido para la realización de la revocación de mandato, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).

Según la página oficial de la Institución, desde el 1 de noviembre han recibido 1 millón 137 mil 709 apoyos a través de la app móvil, de los cuales 863 mil 281 corresponden a apoyos en Lista Nominal.

Lo anterior significa un avance de 31.30% respecto al total necesario para su realización, que debe ser de 2 millones 758 mil 227 apoyos.

#RevocacionDeMandato Con corte al 12 de diciembre, se han recibido 1,137, 709 apoyos ciudadanos, de los cuáles 863,261 son apoyos en Lista nominal (31.30% del total requerido). Solo en 2 entidades se tiene el apoyo cuidando requerido. En 28 tienen menos del 1%. pic.twitter.com/VLKUh2gazR — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) December 14, 2021

De las 32 entidades federativas, solamente dos tienen el 3% necesario en las firmas de su Listado Nominal de Electores: Ciudad de México y Tabasco.

Otras dos recién superan el 1% de estas firmas y en las 28 entidades restantes, hasta la segunda semana de diciembre, había -1% de las firmas de apoyo.

Cabe aclarar que se requieren las firmas de apoyo del 3% de la Lista Nominal de Electores de al menos 17 de las 32 entidades.

De acuerdo con el reporte de avance diario general actualizado al 12 de diciembre, el INE registró 185 mil 799 firmas irregulares a través de la app para la captación de apoyo ciudadano a la revocación de mandato.

De estos, 43 mil 855 fueron apoyos duplicados por el mismo promovente y 119 mil 528 fueron clasificados con inconsistencias.

También 11 mil 809 corresponden a credenciales de elector dadas de baja, mientras que 10 mil 607 firmas no contaban con datos encontrados, debido a que no se contó con información suficiente sobre el ciudadano, así como no poder hacer la clarificación con las imágenes captadas o no existir en el registro.

El proceso de captación de firmas terminará el próximo 25 de diciembre, y al final de este se realizarán los cruces de información de cada promovente para determinar los registros duplicados, informó el INE.

El INE aplazó la fecha para la realización de la revocación de mandato del día original, domingo 27 de marzo, al domingo 10 de abril de 2022.