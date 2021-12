CIDE retrasa pago de quincena a trabajadores; director cancela las evaluaciones a profesores

Por segunda ocasión en menos de un mes y ahora como director general del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, canceló la convocatoria para llevar a cabo las evaluaciones del profesorado, formalmente llamadas Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADIs).

El viernes pasado, Romero Tellaeche informó a los profesores de las distintas divisiones -a través de su secretaria- que este miércoles se realizarían las evaluaciones de forma presencial en las instalaciones del CIDE Santa Fe, un proceso que ya había sido pospuesto el 16 de noviembre y que resultó en el despido de la secretaría académica, Catherine Andrews quien se negó a cancelarlas -como solicitó Romero Tellaeche, en ese entonces el director interino- porque de hacerlo se violentaría la normatividad del centro de investigación.

Este miércoles, atendiendo la convocatoria hecha por el director general para realizar presencialmente la sesión de evaluación, docentes del CIDE acudieron a las instalaciones del centro de investigación que está tomado por estudiantes desde el pasado 29 de noviembre y afuera instalaron una computadora para participar en la reunión.

Sin embargo, ayer martes, hacia las 21:00 horas, explicaron profesores a Animal Político, la directora de evaluación académica recibió un mensaje vía WhatsApp en el que Romero Tellaeche solicitaba se cancelaran las evaluaciones porque los estudiantes “no nos van a dejar realizar las CADIS”.

Docentes que pidieron resguardar su identidad explicaron que una vez más se repite el episodio que detonó el conflicto en el CIDE tras la remoción de Catherine Andrews quien se negó a cancelar las evaluaciones y por lo cual fue cesada de su encargo como secretaria académica.

“El doctor Romero Tellaeche dispuso que los profesores internos debíamos participar de manera presencial, mientras que los externos debían hacerlo en línea. Yo creo que el objetivo de esta disposición es muy irregular, muy absurdo porque buscaba que justamente sirviera como una especie de presión para que los estudiantes levantaran la toma de instalaciones, cosa que le corresponde negociar a él”, expuso uno de los académicos que se presentaron a las evaluaciones presenciales.

“Y bueno, pues nuevamente se repitió un poco el mismo circo de la vez pasada. La directora Evaluación Académica le recordó nuevamente que no tiene la facultad de suspender unilateralmente las CADIs que él mismo había convocado. También le recordó que nada impide que se lleven a cabo de manera virtual”.

Tras los hechos, la directora de evaluación académica del CIDE le envió a Romero Tellaeche el oficio DEA/21/000017, del que Animal Político tiene copia, en el que le expone las razones por las que no puede cancelar las evaluaciones de forma unilateral.

“Después de una revisión minuciosa de la normativa que regula la realización y funcionamiento de dichas Comisiones, dicha instrucción no se encuentra fundada ni motivada en disposición alguna del Estatuto General (EG), del Estatuto Personal Académico (EPA) o del Reglamento de la CADI o el manual de organización del CIDE.

“Como le comuniqué en el oficio DEA/21/000011 (Anexo 3), el procedimiento adecuado, sugerido por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CIDE, es que Usted, como integrante, solicite una votación ante las diversas CADIS para posponer las sesiones, debiendo como requisito indispensable, ser aceptada por el resto de sus integrantes por mayoría simple”, se lee en el oficio.

Hasta las 11:50 horas, los profesores que habían sido convocados a la evaluación permanecían a las afueras del centro de investigación en espera de que se presentara el director general, Romero Tellaeche.

“Me parece que esto ya es un nuevo insulto no sólo a la comunidad académica interna, sino también a los evaluadores externos del CIDE a quienes por segunda ocasión se les volvió a pedir que participaran, que hicieran un hueco en su agenda para participar en estas evaluaciones y nuevamente, pues se les mandó por un tubo.

“Yo sospecho que la estrategia es tratar de que estos evaluadores externos renuncien y que entonces el doctor Romero Tellaeche tenga el margen de hacerse comisiones dictaminadora lo que de nuevo es una muestra no sólo de la incompetencia, sino de la mala fe con la que actúa este señor”, opinó otro de los docentes.

No les pagan la quincena

A través de un comunicado, el Sindicato del Personal Académico del CIDE informó que este martes 7, cuando debían pagarles la primera quincena de diciembre, no les fue depositado su dinero.

Según informaron trabajadores del CIDE a Animal Político el retraso del pago no solo fue para profesores, sino también para administrativos y demás trabajadores.

Explicaron que esta mañana recibieron dos correos electrónicos por parte de la Coordinación de Administración y Finanzas del CIDE informándoles que habría un retraso en sus pagos sin que se especificaran los motivos y cuando la situación sería solventada.

“Es evidente que este retraso afecta seriamente los derechos de los trabajares que dependemos de nuestro salario y se suma a los rezagos existentes en el pago de estímulos (desde el 29 de octubre) y pagos por proyectos (desde noviembre de 2020)”, informó el sindicato.

El pasado 30 de noviembre, un día después de su nombramiento como director general del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche anunció la remoción de Dimpna Gisela Morales González, como coordinadora de Administración y Finanzas, horas después de reunirse con estudiantes que rechazan la nueva dirección.

En un comunicado, el centro de estudios dio a conocer que el secretario de Hacienda y Crédito Público propuso a Adolfo Fernández Ruiz para tomar el cargo, por lo que el nombramiento aplicaría a partir de este miércoles 1 de diciembre.

“Es de nuestro conocimiento que el pago de la nomina de los trabajadores se encuentra bajo el control de la administración y no existe justificación para que no se realice. Los tiempos de las instituciones bancarias que mencionan y el cambio de titular en la Coordinación de Administración y Finanzas debían haberse previsto para no afectar el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores, que hemos seguido cumpliendo con nuestras funciones a pesar de la difícil situación que atravesamos”.