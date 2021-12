Director del CIDE anuncia regreso a clases presenciales en sedes tomadas por estudiantes

José Antonio Romero Tellaeche, recién ratificado como Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), anunció el regreso a clases presenciales en las sedes que siguen tomadas por la comunidad estudiantil.

El director informó que el Consejo Académico Directivo tomó la decisión, por unanimidad, de que el próximo semestre escolar (Primavera 2022) será presencial en las sedes de Santa Fe (CDMX) y Región Centro (Aguascalientes).

Sin embargo, ambas instalaciones fueron tomadas por la comunidad estudiantil del CIDE desde el pasado 29 de noviembre, después de que ni Romero Tellaeche, ni María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), resolvieran las demandas contenidas en su pliego petitorio.

Aún así, a través de una carta, Romero Tellaeche informó que se reactivarán las actividades presenciales a partir del próximo año, respetando las medidas sanitarias necesarias.

A su vez, adelantó que a partir del próximo semestre comenzará a aplicarse la política anunciada por el Conacyt de becar a la totalidad de los estudiantes de licenciatura.

“Esta medida tendrá impacto sobre el 33% de los estudiantes que carecen de beca, 10% que solo tienen beca de 25%; 8% que tiene beca del 50% y 9% que tienen beca del 75%”, escribió.

Algunos integrantes de la comunidad del CIDE reclamaron en redes sociales que el Consejo Directivo no votó durante el proceso de designación, y que el Consejo Académico Directivo, señalado en el comunicado, no existe.

🚩🚩🚩Aquí dice que la decisión se tomó ayer en Consejo Académico y no es verdad. Llevamos esperando a que lo convoque desde el 18 de noviembre… ¿Qué es esto?

¿Nuevo en el CIDE?

El "Consejo Académico Directivo" no existe.

El "Consejo Directivo" fue al que no le permitieron votar su designación.

El "Consejo Académico" es el órgano al que no ha convocado a pesar de que se le solicitó hace más de 20 días.

Este acordéon puede serle útil. pic.twitter.com/xpJItYODVJ

— Javier Aparicio (@javieraparicio) December 16, 2021