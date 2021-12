No militarizamos al país, soldados son pueblo uniformado: AMLO defiende a Fuerzas Armadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a las Fuerzas Armadas y nuevamente rechazó que exista una militarización de la seguridad pública.

Sin embargo, durante un mensaje por cumplir tres años de gobierno reconoció que “podrá llevarnos tiempo pacificar al país”.

“Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen u priman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas”, sostuvo en su mensaje.

.@lopezobrador_ aseguró que las acusaciones de que estamos militarizando al país “carece de toda lógica y de la más elemental buena fe”, pues no se ha ordenado a las fuerzas armadas que hagan la guerra a nadie. pic.twitter.com/xZhtcdMu6y — Animal Político (@Pajaropolitico) December 2, 2021

Incluso, sostuvo que las Fuerzas Armadas ya no cometen violaciones a los derechos humanos ni cometen torturas, masacres, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.

Al hablar de la Guardia Nacional, señaló que ya cuenta con 100 mil elementos, en casi todas la regiones, con 207 cuarteles construidos por ingenieros militares.

“Las Fuerzas Armadas nacieron con la Revolución Mexicana, no es un Ejército de élite, no pertenece a la oligarquía, no es igual a otros ejércitos del mundo, surgen del pueblo, los soldados son pueblo uniformado”, dijo al reconocer a la Marina y al Ejército.

“Así como lo hicimos con las vacunas, en enero se iniciará un plan de distribución de medicamentos apoyado por las fuerzas armadas”.@lopezobrador_ declaró que con esto las medicinas llegarán a los hospitales más apartados del país. pic.twitter.com/BcsHl2DHxl — Animal Político (@Pajaropolitico) December 2, 2021

Al hablar de salud, el presidente dijo que en enero de 2022 iniciará un plan general de distribución de medicamentos apoyado por las Fuerza Armadas para hacerlos llegar a los centro de salud más apartados del país.