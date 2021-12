El 20% de mujeres en prisión ha tenido un aborto: ENPOL 2021

La población penitenciaria de mujeres en México representa el 5.7% del total -unas 12 mil 494- sin embargo, son ellas quienes más padecen su estadía tras las rejas porque no cuentan con acceso mínimo a servicios de salud, porque no pueden ejercer en plenitud sus derechos sexuales y reproductivos, e incluso, porque no pueden gestionar correctamente su menstruación.

En el último año, el 19.9% de las mujeres que han estado embarazadas en prisión han tenido un aborto. Si se identifica por grupos de edad, son las mujeres de entre 40 y 49 años quienes ocupan la primera posición, pues tres de cada 10 reportan haber abortado dentro de prisión, reveló la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021).

Aunque se trata de un dato revelador, pues es la primera ocasión que dentro del cuestionario de la ENPOL se contempla preguntar a las mujeres esta información, se advierten pendientes porque no es posible conocer si los abortos fueron espontáneos o voluntarios. Tampoco es posible saber si durante el proceso contaron con el apoyo y cuidado de personal de salud de los centros penitenciarios.

En números absolutos se trata de 261 abortos en el último año siendo el Estado de México la entidad que más abortos reporta en prisión con 44. Le siguen la CDMX con 42 y Puebla con 25. Basta recordar que en el Estado de México y Puebla el aborto aún es penalizado, sin embargo, la falta de información deja la interrogante sobre las condiciones en que estos se dieron. Es decir, si en aquellas entidades en donde el aborto no está despenalizado estos se dieron porque las mujeres se apegaron a la Norma Oficial 046 -que contempla el aborto a causa de una agresión sexual-, o bien, si estos se realizaron en la clandestinidad y sin reportarlos oficialmente a las autoridades penitenciarias.

En este contexto es importante resaltar que hay otra realidad sobre este tema: aquellas mujeres que han sido criminalizadas por abortar y a quienes se les han abierto carpetas o se les siguen procesos en las que las acusan de homicidio.

De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) solo entre enero y julio de este 2021 se han abierto 432 carpetas de investigación en 27 entidades federativas por casos como estos.

Más hallazgos

Otros de los datos que da a conocer la ENPOL 2021 tiene que ver con las visitas íntimas que reciben las mujeres. El 12% de ellas informaron haber tenido al menos una de estas visitas en el último año contra el 17% de los hombres.

Llama la atención que, según refirieron las mujeres encuestadas, al 33% de ellas las autoridades del centro penitenciario donde se encuentran les exigen que utilicen algún método anticonceptivo (contra el 19% de los hombres), sin embargo, son las mismas autoridades quienes les niegan en acceso a estos o se los cobran.

De acuerdo con los datos presentados en la encuesta, solo al 37.7% de las mujeres que han solicitado condones las autoridades penitenciarias se los han entregado de forma gratuita. Cuando quienes los solicitan son hombres, al 45.2% les regalan los anticonceptivos.

Ahora bien, con lo que respecta a la gestión menstrual dentro de prisión, la ENPOL 2021 da a conocer que al 73% de las mujeres que solicitaron a las autoridades penitenciarias toallas sanitarias se fueron negadas.

De forma reiterada las autoridades han sido omisas en garantizar el acceso gratuito y expedito de estos productos para las mujeres y personas menstruantes, incluso en septiembre pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 35/2021 en la que llamaba a todos los gobiernos a que para el próximo año destinen un presupuesto específico para la gestión menstrual dentro de los centros penitenciarios del país.

En la Ciudad de México, la colectiva Mujeres Unidas X la Libertad y el Consejo para Eliminar y Erradicar la Discriminación en la CDMX (Copred) realizaron un diagnóstico en los dos centros penitenciarios femeniles en donde advirtieron que, ante la falta de políticas públicas para atender la gestión menstrual y el casi nulo acceso a toallas sanitarias, las mujeres en prisión deben hacer uso de calcetines, trozos de tela, papel de baño y más recientemente cubrebocas.

Salud mental tras las rejas

Otro de los datos reveladores que muestra la ENPOL 2021 tiene que ver con la salud mental de las personas privadas de su libertad. Un tema que también por primera ocasión se contempla en esta encuesta.

Teniendo presente que el levantamiento de información de este ejercicio se llevó a cabo entre julio 2020 y julio 2021 -en plena pandemia de Covid19-, llama la atención que son las mujeres (el 18%) quienes más ideación suicida han tenido dentro de prisión con respecto a los hombres (11%).

Ahora bien, si se desagregan los datos por orientación sexual, los porcentajes entre las personas LGBT+ son aún más reveladores porque el 24% de las mujeres homosexuales y el 27% de las mujeres bisexuales han pensado en atentar contra su vida dentro de prisión.

En el caso de los hombres, el 19% de los hombres homosexuales y el 18% de los hombres bisexuales lo han pensado.

Ahora bien, ¿quiénes han pasado de la ideación al intento suicida?

De acuerdo con la información proporcionada, el 47% de mujeres bisexuales, el 46% de mujeres homosexuales y el 36% de mujeres heterosexuales intentaron quitarse la vida dentro de prisión.

En el caso de los hombres lo intentaron el 45% de hombres bisexuales, el 44% de hombres homosexuales y el 33% de hombres heterosexuales.

De acuerdo con datos del Cuadernillo Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, hasta octubre pasado en las cárceles del país se habían registrado 7 suicidios.

Fuera de prisión, durante 2020, el INEGI tiene registrados 7 mil 818 fallecimientos por lesiones autoinflingidas en el país, una tasa de 6.2 por cada 100 mil habitantes.

Si se analiza por sexo, son los hombres quienes más han atentado contra su vida. Una tasa de 10.4 fallecimientos por cada 100 mil habitantes. Es decir, 6 mil 383 de los 7 mil 818 suicidios registrados durante el 2020.