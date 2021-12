No opino, respeto lo que deciden los partidos: AMLO sobre designación de candidatos de Morena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que respetará lo que decidan los partidos políticos y el método que utilicen en la selección de candidatos para las elecciones de 2022, cuando se elijan, entre otros puestos, seis gubernaturas.

“Ya expliqué que no opino sobre estos asuntos, no me voy a contradecir. Solo apuntar que yo respeto lo que deciden los partidos, lo que deciden los órganos de dirección de los partidos y el método que escogen para elegir a sus candidatos”, dijo el mandatario.

"Yo respeto lo que deciden los partidos y el método que escogen para elegir a sus candidatos", dijo @lopezobrador_ sobre los aspirantes a gobernadores en Oaxaca; "sea quien sea, nosotros vamos a seguir apoyando al pueblo". pic.twitter.com/MjCE4aBePg — Animal Político (@Pajaropolitico) December 30, 2021

El 22 de diciembre el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y la Comisión de Elecciones de Morena eligió a la lista de las seis personas que contendrán por las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Al día siguiente el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, dio a conocer la lista de los aspirantes, entre los que se encuentran legisladores, excandidatos, y quienes fueron súperdelegados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina del 30 de diciembre, le cuestionaron al presidente de México sobre su opinión en las elecciones de Oaxaca, específicamente, a lo que él respondió que “sea quien sea el candidato y el gobernador, nosotros vamos a seguir apoyando al pueblo de Oaxaca, cada vez más, incluso. Porque es un pueblo, siempre lo he dicho, extraordinario, excepcional”.

En Oaxaca, el candidato por Morena sería el senador Salomón Jara, que ha sido diputado federal y local. También fue fundador y dirigente estatal del PRD en Oaxaca, y fundador de Morena en ese estado. En 2016 fue candidato a la gubernatura por ese partido, pero fue vencido por el priista Alejandro Murat.

Sin embargo, la senadora Susana Harp anunció que impugnará la decisión de que Jara Cruz sea candidato a la gubernatura de Oaxaca por Morena. Argumentó que “en cumplimiento a los lineamientos de paridad, debe ser una mujer quien sea la persona candidata en nuestra tierra”.

Caminos, corrupción y elecciones

Pese a que solo se elegirá la gubernatura estatal en Oaxaca el próximo año, el presidente López Obrador habló de cómo se han elegido presidencias municipales en el pasado, sin especificar nombres ni partidos.

“El procedimiento para construir un camino pavimentado es una licitación. Un contrato y por lo general un contrato se le da una empresa que ayudó al presidente municipal con dinero en la campaña o es un familiar del presidente municipal o de los de arriba: el director de obra pública o de los de más arriba”, dijo.

“Hay unos que ni siquiera tenían empresas, pero como ganaron sus candidatos a los que ayudaron, ya de repente hacen su empresa”, agregó.

El mandatario nombró lo anterior poco después de presentar la imagen de un camino en la localidad oaxaqueña de Santa María Yucuhiti.

“Acabo de ver hace unos tres días un camino de los que se están haciendo con las manos de los hombres y de las mujeres de Oaxaca… No identifico el municipio, pero yo lo vi y después va a salir quién lo subió (a internet)”, comentó.

El registro más antiguo hallado a través de una búsqueda inversa de la imagen llevó a una publicación en Facebook del medio “Noticias Iguala Guerrero” del 22 de diciembre de 2021 con la leyenda: “Los caminos artesanales en Santa María Yucuiti”.

La construcción de esos caminos forma parte del Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales implementado desde 2019 con el fin de dar recursos a los municipios para que los pobladores construyan la infraestructura.

“Para nosotros Oaxaca significa aligerar la carga. Porque en el marco de esa cultura no hay corrupción. Son autoridades honestas. Esto pudo haber significado que hicieron el camino y les pudo haber sobrado dinero que lo usaron para otra cosa o lo devolvieron (…) Entonces, si no se hacen así los caminos, al próximo año ya volvió a ser de terracería”, dijo López Obrador.

Sin embargo, la construcción de esos caminos ha recibido varias críticas. Por ejemplo, como Animal Político lo reportó en agosto pasado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) permitió en 2019 la construcción de un camino rural en Oaxaca con un costo de 24 millones 410 mil pesos, en una zona de terreno inestable.

A la postre un fragmento de ese camino comenzó a hundirse, se colapsó y tuvo que ser retirado, y aunque la dependencia asegura que sí se hicieron los estudios necesarios, una respuesta vía transparencia, los dichos de ediles y la opinión de especialistas contradicen esa versión.

El camino mencionado, de 6.84 kilómetros, está ubicado entre los municipios de San Pedro Yolox y San Juan Quiotepec, en la sierra norte de Oaxaca.

“Por lo general los pueblos son muy solidarios y fraternos y es parte de la cultura extraordinaria. Todos tienen que dar tequio –una costumbre prehispánica que consistía en la cooperación en especie y trabajo de los miembros de una región para construir, reparar y preservar sus alrededores–. Hay ayuda mutua y una organización social comunitaria excepcional, todos dan servicio… y no cobran y todos tienen que dar su servicio”, mencionó el presidente de México.