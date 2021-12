Si te reúnes con tu familia o sales de compras, estos son los consejos para bajar el riesgo de contagio por ómicron

Ómicron, la nueva variante del virus SARS CoV-2 que causa la COVID-19 y que es más contagiosa y resistente a las vacunas para causar infección que las anteriores, ya está en México. Hasta el momento hay 25 casos identificados.

Ante esto, especialistas recomiendan aplicar ciertas medidas de prevención durante las celebraciones de fin de año para evitar subir el riesgo de contagio, sobre todo para las personas que padecen enfermedades crónicas, son mayores de 60 años o no están vacunados, como en el caso de los menores de 15 años.

La mayor preocupación de los especialistas es que, aunque hasta el momento solo hay oficialmente 25 casos reportados, es probable que el número de personas afectadas sea mayor.

Samuel Ponce de León, del Programa Universitario de Investigación en Salud e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM señaló, en conferencia de prensa de este grupo y de acuerdo a una publicación de la Gaceta de esta casa de estudios, que “vale la pena destacar que siendo los cuadros (de ómicron) más leves es posible que no lleguen al sistema de detección, porque el muestreo de la cepa se hace en pacientes muy sintomáticos, muchos hospitalizados”.

Alejandro Rodrigo Jácome Ramírez, académico e investigador de la Facultad de Ciencias, de la UNAM, precisó, en la misma conferencia, que “por el comportamiento del virus, hay una ventana en la que los pacientes pueden circular e inclusive ser negativos en las pruebas y tener cierta movilidad sin ser detectados. El hecho de que ya encontremos casos en los cinco continentes y se demuestre que hay transmisión comunitaria nos habla de que lleva circulando un tiempo mucho más largo (la variante se reportó el 24 de noviembre)”.

Guadalupe Soto epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, refrenda, en entrevista con Animal Político, que en efecto es probable que haya en México muchos más casos de ómicron de los reportados y que en los próximos días haya un incremento de contagios por las fiestas decembrinas.

“Las autoridades del país dicen que no pasa nada, pero igual lo decían al principio de la pandemia y sí, ómicron parece ser menos letal, pero es más contagiosa y puede ser un riesgo no porque sea una variante más mortal, sino por las condiciones de salud y vida de ciertas personas. En México mucha gente vive por debajo de la línea de pobreza, se alimenta mal, están desnutridos o tienen obesidad o enfermedades crónicas, para todos ellos el riesgo con cualquier variante es mayor, más si no están vacunados”, dice Soto.

Frente a esto la epidemióloga subraya que se deben evitar las aglomeraciones y si la gente elige celebrar y reunirse, es muy importante mantener la sana distancia. “Este virus no viaja mucho, a metro y medio de distancia es menos probable que te alcance, en espacios abiertos, en los espacios cerrados el riesgo es mayor”.

Ventilar los espacios cerrados es la otra recomendación que los especialistas han emitido una y otra vez en los últimos meses, esto porque la circulación de aire evita que se concentre el virus. Aunque lo mejor si se va a reunir un grupo de personas es hacerlo en lugares abiertos, pero entonces hay que abrigarse bien.

Si se va a usar el transporte público o se va a ir de compras, hay que tratar de guardar la distancia y siempre usar cubrebocas, de la forma correcta. “Hay que cubrir nariz y boca y preferir los KN95 —aconseja la epidemióloga— porque los de tela son menos efectivos y más si se usan flojos”.

Estar consciente del riesgo es muy importante. “Después de tantos meses de pandemia, ya se sabe que hay que evitar las aglomeraciones, los lugares cerrados, las filas sin sana distancia, todo eso ya se sabe, así que debemos evitarlo para cuidarnos y cuidar a los que queremos”, recomienda Soto. La otra medida importante es mantener la higiene de manos. Y por supuesto, lo prioritario es vacunarse contra COVID y aplicarse los refuerzos en cuanto sea posible.