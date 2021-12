'He decidido participar por la presidencia': Monreal descarta ir por gobierno de CDMX

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que está decidido a participar por la presidencia de la República y descartó competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Luego de que el periódico Reforma publicara una encuesta en donde el senador se ubica en la segunda posición, después de la alcaldesa Clara Brugada, para ser el candidato de Morena para el gobierno de la Ciudad de México, Monreal señaló que él está buscando la candidatura presidencial.

“No la voy a descalificar (la encuesta), pero yo estoy situado como se los dije antes, en luchar por la candidatura presidencial. Gracias a los vecinos a quienes fueron consultados y que opinaron por mí para la Ciudad de México, pero al agradecerles les puedo decir mi compresión de que he decidido participar para la Presidencia de la República y no cambio de opinión, no me parece que deba de hacerlo”, señaló.

En entrevista, aseguró que está decidido a participar en el proceso interno que lleve a cabo a Morena para elegir a su candidato a la presidencia de la República. “No me aparto de ese ideal, de este propósito”, dijo.

Afirmó que la lucha no es fácil, como un ciudadano más y como parte de la gente de abajo, “pie tierra”, porque, dijo, “es más complicado no tener la protección o empuje de los órganos del poder”.

#EnVivo Respondo las preguntas de diversos medios de comunicación que cubren la fuente informativa del Senado. https://t.co/ZVbN8vu5tK — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 8, 2021

Lee: Los candidatos y las tensiones en Morena

Monreal rechazó tener un plan B en caso de que no obtener la candidatura presidencial de Morena.

“No, soy un hombre que no anda en búsqueda de compensaciones. Estoy decidido a participar para la presidencia de la República y nada más. Quiero ganar a la buena y quiero estar ahí en un momento histórico para el país, para profundizar este régimen político y continuar con la transformación de las instituciones”, añadió.

Quiero ofrecer al país mi experiencia acumulada, aseguró.

En la encuesta del periódico Reforma publicada hoy, ante la pregunta de si estaría dispuesto a votar por cada uno de los posibles aspirantes, Clara Brugada alcanzó el porcentaje más alto con 19% de respuestas afirmativas y 53% de negativas, mientras que Ricardo Monreal obtuvo 17% que sí votarían por él y 57% que no.

Con información de Reforma