Acude Romero Tellaeche al CIDE; condiciona diálogo a entrega de instalaciones

Hacia las 19:00 horas de este viernes, José Antonio Romero Tellaeche, director general del CIDE, se presentó en las instalaciones de este centro de investigación en Santa Fe, en donde pretendió entregar una lista de las personas que trabajan y estudiantes en este centro a fin de que no se permita la entrada a nadie que no estuviera en las mismas.

Alumnos que mantienen tomadas las instalaciones desde el pasado 29 de noviembre le impidieron el paso y le solicitaron que firmara una carta de no represalias contra los estudiantes que permanecen en campamento dentro y fuera de la institución.

Romero Tellaeche se negó a firmar la solicitud hecha por los estudiantes y condicionó el diálogo a que se entreguen las instalaciones, no sin antes recordarles a los estudiantes del CIDE que son instalaciones federales.

“Este acto (la toma de las instalaciones) no es correcto porque están tomando instalaciones federales”, dijo a los estudiantes que permanecen en campamento.

Uno de ellos le cuestionó, sobre su dicho, qué medidas tomaría al respecto, a lo que Romero Tellaeche dijo que “nada más estén consientes de lo que están haciendo”.

“No es amenaza, en el momento en el que ustedes nos hagan el favor de dejar entrar para arreglar todo lo que está pendiente, estamos en toda la mejor disposición (…) fue un gusto verlos y ojalá haya diálogo, estamos en la mejor disposición pero primero necesitan entregar las instalaciones ”, agregó el director general.

Tras la designación de Romero Tellaeche, la cual se hizo sin ser formalizada por el Consejo Directivo del CIDE y ante la negativa de la directora del Conacyt de entablar diálogo con la comunidad, profesores y estudiantes convocaron a una marcha este sábado a las 10:00 horas del Parque Hundido a la sede del Conacyt.

“No me conoces, yo he sido profesor en el Colegio de México toda mi vida, de la UNAM, he estado en el sindicato, en movimientos estudiantiles, cómo no le voy a identificar con ustedes”, les dijo a los estudiantes antes de retirarse mientras los estudiantes leían su pliego petitorio y le gritaban algunas consignas.