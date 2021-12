Faltan antirretrovirales, análisis e infectólogo para atender VIH en ISSSTE de Yucatán

En el Hospital Regional ISSSTE Mérida, en Yucatán, faltan medicamentos antirretrovirales, hay pacientes a quienes no les han dado su tratamiento completo desde el pasado 23 de noviembre, ni les han hecho estudios de carga viral y CD4 en más de un año para saber cómo está su sistema inmune y tampoco se ha contratado a un médico infectólogo de planta para atenderlos, después de que se jubilara el anterior, denuncian organizaciones de la sociedad civil y usuarios.

“Yo fui el 23 de noviembre al ISSSTE Mérida porque me tocaba recibir dos de mis medicamentos, pero me dijeron que solo tenían uno, Altegravir, el otro, que en realidad es una combinación: Tenofovir/Emitricitabina, una parte muy importante del tratamiento, no había y no ha habido desde entonces”, dice un paciente que pide omitir su nombre por temor a represalias en su atención, pero a quien llamaremos Iván.

Animal Político tiene copia de la receta de este usuario en la que el Hospital Regional ISSSTE Mérida, en Yucatán, le colocó un sello con la leyenda: “sin existencia” y la fecha: “23 de noviembre de 2021”.

El usuario asegura que le pidieron estar llamando a farmacia para preguntar si había llegado el medicamento, lo que hasta el viernes 17 de diciembre no había sucedido, dice Iván. “Para nosotros las personas que vivimos con VIH es muy importante tomar nuestro tratamiento completo, es lo que hace que nos mantengamos indetectables (que la cantidad de virus circulante en la sangre sea casi nula), de lo contrario estamos en mucho riesgo”, señala.

Iván comenta que por ahora se siente bien. “He estado bien. El saber mi diagnóstico me ayudó a conocerme y cuidarme. Llevó bien mi tratamiento, he sido constante y hasta ahora soy indetectable, pero me ha costado mucho y no es justo que por un descuido de las autoridades o un error podamos perder todo eso que llevamos andado como pacientes”.

La Red de Personas Afectadas por VIH (Repavih) señala que al menos han recibido denuncias de diez usuarios del ISSSTE de Mérida que se quejan de no recibir sus medicamentos desde noviembre. “No sabemos cuál es el número de personas que están sin fármacos, por ahora tenemos esos reportes, pero solo de quienes se han acercado a la asociación, y la verdad es que muchos pacientes no se quejan por temor a que los dejen sin sus tratamientos”, dice Eduardo Espadas, vicepresidente de esta organización.

En este ISSSTE Mérida, de acuerdo con datos de la propia Repavih, se atienden 380 personas de Yucatán que viven con VIH y 150 de Campeche, de manera que la falta de medicamentos afecta a usuarios de dos entidades.

“Pedimos hablar con el director y nos dijeron que estaba en la Ciudad de México. La persona responsable de abasto de medicamentos en el hospital tampoco nos recibió. Nos atendió su asistente y solo nos dijo que ya se había ingresado el oficio para solicitar los medicamentos, pero que se los habían regresado porque se envió a una dirección errónea”, asegura Espadas.

Adrián Quiroz, presidente de la organización Salud, Derechos y Justicia, subraya que en el ISSSTE nivel central les dicen que se dio autorización a los directores de los hospitales para hacer las compras de los medicamentos, ante los problemas de abasto y distribución, pero pese a esto en la delegación de Yucatán no hay los fármacos necesarios.

“Es preocupante porque esta entidad ocupa el tercer lugar nacional, de acuerdo a los propios datos de Censida, en mortalidad en personas que viven con VIH (5.5 por cada 100 mil habitantes) y son derechohabientes de servicios de salud”, alerta Quiroz.

El otro problema que existe es que los estudios de carga viral y CD4 no se están realizando con la regularidad adecuada. Al menos cada tres o cuatro meses una persona que vive con VIH debe hacerse estos análisis. Pero Espadas asegura que hay a quienes en más de 12 meses no se los han realizado.

“Se han espaciado más de un año los estudios, que la institución tiene subrrogados – asegura Quiroz– y la empresa dice que el ISSSTE ya no los ha pagado”.

Además, los dirigentes de estas dos organizaciones e Iván denuncian que no hay un médico infectólogo de planta en el Hospital Regional de Mérida que atienda a las personas que viven con VIH. “Desde que se jubiló el anterior, a finales de 2020, no se le ha dado base a otro médico. Al que está se le renueva el contrato temporal cada mes y ha pasado que no se lo renuevan a tiempo y entonces no hay consulta”, explica Quiroz.

Iván dice que él vio al médico por última vez el 23 de septiembre y que su siguiente consulta debería ser este diciembre, considerando que cuando llevan el tratamiento de forma adecuada y se hacen los estudios con la regularidad debida, los pacientes pueden tener consultas espaciadas con lapso de tres meses. “Pero ahora me dicen que no se abrirán las citas hasta enero y entonces no sé cuándo voy a ver al médico, y tampoco sé cuándo me harán los estudios y no tengo medicamento”.

Animal Político solicitó una entrevista al ISSSTE para saber qué está sucediendo en la delegación de esta institución en Yucatán, pero solo se recibió una respuesta por escrito, a través de la oficina de prensa, en la que señalan que justo el viernes 17 de diciembre (un día después de que se hicieron públicas las denuncias de las organizaciones) “se estará entregando el medicamento emtricitabina/tenofovir a los derechohabientes, garantizando la continuidad del tratamiento, de igual manera se llevarán a cabo gestiones institucionales para garantizar el adecuado abasto de la farmacia”.

Además, “se contará con médico infectólogo de base, por lo tanto está asegurada la consulta y actualmente hay pacientes que se están enviando a estudios al laboratorio Biomédicos, con quien se tiene contrato y no con Químicos Maldonado”, asegura la institución.