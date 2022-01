Más de 800 personas hacen fila en el Centro Médico La Raza buscando una consulta de especialidad

Este lunes 10 de enero, alrededor de 800 personas hacen fila en la explanada del Centro Médico La Raza del IMSS, para que les den una cita para consulta de especialidad. En pleno repunte de la cuarta ola de COVID-19 en México, todas estas personas llevan más de cinco horas, aglomeradas, en una institución de salud.

Alma Valadez cuenta que a ella le dijeron desde el 19 de diciembre que no se había abierto la agenda de citas para el 2022 y que estuviera llamando o que fuera. “Ya después me dijeron que me diera una vuelta el 10 de enero, pero eso le dijeron a muchos, por eso estamos aquí”, cuenta a Animal Político, desde la fila, que más bien es aglomeración, en la explanada del Centro Médico La Raza.

La mujer de 37 años que busca una cita con el endocrinólogo cuenta que llegó a las 8 de la mañana y se formó afuera del Centro Médico La Raza. “Estuve formada afuera como una hora, hasta las nueve, después ya entré, y me encontré con esto, con que estamos en fila, si así se le puede llamar, unas 800 personas. No hay orden, no hay sana distancia, nadie sale a decirnos nada. Solo hace rato salió una doctora, buscando pacientes de urología, ella trató de poner un poco de orden, pero nadie más”, cuenta Alma.

La señora Juana Sánchez dice que su última cita con el especialista fue el 2 de noviembre de 2021 y desde entonces le dicen que no se ha abierto la agenda. “Nos dijeron que para el 10 de enero, pero es una multitud, yo vengo a hematología y vengo desde el límite entre el Estado de México e Hidalgo, hago dos horas de viaje de allá hasta acá, tengo una artrosis severa que me impide estar parada tanto tiempo”.

Pamela Mata busca una cita en cardiología pediátrica para su hijo de cinco años. Ella consiguió la última cita el 6 de septiembre y desde entonces le dicen lo mismo que al resto, que no había agenda abierta, hasta este 10 de enero.

A la 1 de la tarde, Alma Valadez afirma que ya repartieron fichas y que hay quien tiene el número 876. “Hay alguien con un altavoz que ya está diciendo que a los que no tienen número los atenderán hasta mañana”.

Animal Político preguntó al IMSS, a través de su oficina de comunicación, por qué no se han dado citas para 2022 y por qué no se prevé que no haya estas aglomeraciones, a lo que la dependencia contestó que cuenta con trámites en línea y que la asistencia presencial es opcional.

“El IMSS cuenta con el trámite para gestionar citas en línea mediante el expediente electrónico en el Hospital General de Zona (HGZ) correspondiente, a fin de evitar la aglomeración y cortar cadenas de contagio de la enfermedad de COVID-19”, aseguró mediante un comunicado.

Incluso, recomendó a los derechohabientes tramitar su cita de manera digital y en caso contrario, les sugirió que sólo asista la persona interesada en tramitar su cita para evitar aglomeraciones.

Sin embargo, Alma Valadez niega esta versión, ya que en el teléfono del Centro Médico La Raza les comentaron a los interesados que tienen que ir forzosamente de manera presencial y que el trámite en línea es solo en la primera cita.

En su respuesta, el IMSS señaló que en caso de que los derechohabientes decidieran realizar su trámite de manera presencial –sin mencionar que a través del teléfono de atención no se les está ofreciendo otra alternativa– el personal de Atención y Orientación al Derechohabiente, asistentes médicos y trabajadores sociales se encargaría de repartir 400 fichas al día: 200 en el turno matutino y las otras 200 en el vespertino.

La institución aseguró que para dar atención a los pacientes que acuden a tramitar sus citas se cuenta con 4 módulos y 16 asistentes médicas para agendarlas.





