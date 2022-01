Un acosador no debe ser embajador: colectivo de alumnas pide reconsiderar nombramiento de Pedro Salmerón

Alumnas y exalumnas del ITAM rechazaron la designación de Pedro Salmerón como embajador en Panamá, acusado de acoso sexual por estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México durante su periodo como profesor.

En un pronunciamiento de la Cuarta Ola, organización estudiantil, las alumnas pidieron reconsiderar su nombramiento y hacer justicia para las víctimas.

“Su asignación como embajador es de suma preocupación ya que ha demostrado ser una persona que abusa de su posición de poder para violentar mujeres. Con su nombramiento se pone en riesgo de sufrir violencia de género a cientos de mujeres… si la política exterior del país es feminista no debe estar integrada por acosadores y mucho menos encubrirlos”, sostiene el posicionamiento.

El colectivo de estudiantes sostiene que Pedro Salmerón también cuenta con acusaciones en la cuenta de MeTooAcadémicosMx, en la UNAM, así como al interior del partido de Morena, por lo que señala que este nombramiento solo ignora las denuncias de mujeres.

En abril de 2019, Salmerón renunció como profesor del ITAM, tras la publicación de denuncias de acoso sexual, a través de la cuenta #MeTooITAM, sin embargo sostuvo que las acusaciones eran falsas.

Además, el historiador publicó en una carta que se estaba preparando “un espectáculo” al que no se iba a prestar, por lo que decía renunciar.

“Sobre las ‘denuncias’ anónimas, ya tomaré yo las medidas legales o haré la reflexiones, que considere pertinentes”, afirmó al presentar su renuncia al coordinador de la licenciatura de ciencia Política en el ITAM, Alberto Simpser.

Simpser afirmó que Salmerón renunció a medio semestre “por su propia decisión y sin previo aviso.

“El hecho de que alguien que haya trabajado en el ITAM ya no lo haga no lo exime del protocolo de acoso. Es la política del ITAM perseguir las denuncias de acoso incluso cuando son contra profesores que ya no trabajan aquí”, aseguró el coordinador.

En diciembre de 2019, el departamento de Ciencia Política del ITAM concluyó que Salmerón cometió acoso sexual, “además de un patrón de conducta que lleva a situaciones reiteradas de acoso sexual, violencia de género y hostigamiento sexual”.

El ITAM, por tanto, determinó “nunca volver a contratar al profesor”.