Activistas piden aclarar amenazas de Barbosa y respuestas a incógnitas sobre Tadeo, bebé hallado en Puebla

Activistas y periodistas han pedido que se aclaren las intenciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien advirtió que “se iban a callar” cuando finalizara la investigación sobre la muerte de Tadeo, el bebé cuyo cuerpo fue hallado en un penal del estado.

Más de 70 organizaciones firmaron una carta en la cual citaron las palabras del gobernador – “solo se van a callar, porque así es su moral; se van a callar y ya no van a decir nada”– y solicitaron que aclarara puntualmente la intención de sus palabras y señale “de quién o qué” deben cuidarse.

En conferencia de prensa, Leopoldo Maldonado, director regional de la Oficina para México y Centroamérica de ARTÍCULO 19, aseguró que Puebla está en el “ojo del huracán” por la intolerancia que prodiga el gobernador ante los periodistas y activistas, así como por antecedentes similares de mandatarios previos.

“No caigamos en la normalización de este tipo de conductas desde el poder, es lo que tenemos que erradicar, que condenar y que seguir señalando si es que queremos de verdad avanzar hacia una sociedad democrática, igualitaria y más libre”, señaló.

En la carta –que será enviada a legisladores– las activistas también solicitaron a las fuerzas políticas que colaboren para que se esclarezcan los hechos, ante “una de las más profundas expresiones de crueldad en contra de la niñez”, como aseguró Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Exigieron que se aclaren los hechos y dar respuesta a varias interrogantes sobre el bebé hallado en la basura del penal de San Miguel: ¿Para qué se usó el cuerpo de Tadeo?, ¿Cómo llegó al penal de Puebla?; ¿Por qué no se registró que el bebé no salió?

“Sea cual sea la explicación, habrá implicación de autoridades y un escenario de corrupción que habrá que desmantelar”, señaló Tania Ramírez.

Por su parte, Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta, afirmó que los penitenciarios del país deben empezar a implementar protocolos puntuales para cuidar a los niños y niñas que visitan a sus familiares y también aquellos que nacen en las cárceles.

Las activistas presentes hicieron un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que atraiga el caso de Tadeo, después de hace unos días se deslindara de hacerlo, al afirmar que respetaría el actuar de los organismos estatales.

‘Nos lo dejó la política neoliberal’: AMLO

La mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el caso de Tadeo es resultado de lo heredado por pasadas administraciones, un producto de la política neoliberal.

“Es lo mismo, fruto de la descomposición social, son hechos lamentables que no deben de suceder, pero tienen que ver con el pasado reciente, eso es lo que nos dejó la política neoliberal”, respondió en conferencia.

Sobre Tadeo, el bebé hallado dentro de un penal en Puebla, @lopezobrador_ dice que casos como este son "fruto podrido de la descomposición social" herencia del periodo neoliberal. pic.twitter.com/0qkFrHZDFu — Animal Político (@Pajaropolitico) January 24, 2022

Ante esta respuesta, que no tomó más de un minuto, Paola Zavala Saeb, socia fundadora de la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), recalcó que si bien los problemas en los penales y los delitos contra la niñez surgieron desde gobiernos pasados, en los primeros años del sexenio tampoco se han hecho cambios al respecto.

“Hasta el momento no hemos visto una sola renuncia, el director del centro penitenciario de Puebla sigue ahí, el subsecretario del sistema penitenciario también, el gobernador, ni pensarlo”, aseguró.

Y agregó: “Me parece grave cómo se están escondiendo de este tema que es súper grave, dejándolo pasar, que pase el escándalo, poner a dos o tres personas en la cárcel, que seguro ya están en la cárcel, más dos custodios”.

La activista apuntó que el tema es “mucho más profundo” y surge a partir de los problemas en las cárceles de todo el país, que se están volviendo espacios de replicación de violencia, como las condiciones de hacinamiento, falta de división de personas encarceladas por delitos, custodios con sueldos bajos, constantes episodios de peleas, entre otros.

Saskia Niño de Rivera también coincidió con que el problema penitenciario no nació recientemente, pero acusó una falta de soluciones de parte de las autoridades.

“Estoy de acuerdo con que la descomposición del problema penitenciario no es de hoy, pero los penitenciarios como el de San Miguel ha tenido motines con muertos, lleva siete meses sin director, no podemos pretender que los hechos de gobiernos anteriores sean la única razón por la cual hoy por hoy no se están haciendo las cosas”.