‘Es una persona capaz’: AMLO niega reconsiderar propuesta de Salmerón como embajador en Panamá

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se vaya a reconsiderar proponer a Pedro Salmerón –señalado por acoso sexual contra alumnas del ITAM y también por militantes mujeres de Morena– como embajador de México en Panamá.

“No, porque nosotros consideramos que es una persona capaz, ya lo dije la vez pasada, es uno de los mejores historiadores de este país”, respondió en conferencia matutina.

Aseguró que no cedería en su decisión de proponer al historiador como embajador ante un ‘linchamiento mediático’ motivado por los conservadores, y que si hubiera pruebas en su contra, así como una acusación hecha por un juez, no lo defendería

“Entonces, yo no estoy dispuesto a ceder en esas cosas. Ahora, si hay un juicio, si hay pruebas y está en el ministerio público, está en el juez, está acusado, pues cómo lo vamos a defender, de ninguna manera, pero nada más por la campaña mediática, por el linchamiento mediático…”

.@lopezobrador_ no descartó que Jaime Bonilla forme parte de su gabinete. Relacionó el caso con las denuncias contra Pedro Salmerón: "El conservadurismo es así, no les gusta alguien y a darle fuerte"; negó que sea necesario reconsiderar su nombramiento como embajador de Panamá. pic.twitter.com/xFc6n93KCK — Animal Político (@Pajaropolitico) January 26, 2022

López Obrador apuntó que con los señalamientos contra Salmerón se le estaba dañando a él y a sus familiares, por lo que cuestionó si no debería haber “cierto respeto” con estos.

Lee más al respecto: ‘Hay intereses políticos’, dice AMLO tras acusaciones de acoso contra Pedro Salmerón

“¿Ya entonces van a haber tribunales como los de la inquisición? Nada más porque hay denuncias de sectores, si no se actúa de conformidad con la ley”, también cuestionó.

Este lunes, la cancillería de Panamá informó que había entregado una carta a la cancillería mexicana en donde manifestó su posicionamiento sobre la propuesta de Salmerón para la embajada de México.

Al respecto, el presidente negó conocer el contenido del documento; sin embargo, desestimó que tratara sobre las denuncias presentadas contra el historiador.

“No sé, pero lo que quiero decir es que si no hay denuncias penales, no sabemos, no conozco la carta, pero no creo yo que por las denuncias que tiene que ver con el ITAM y que tiene que ver también con la postura del conservadurismo, no tengo duda de eso”, afirmó.

Admitió que le tomó por sorpresa el documento cuando aún no se ha enviado la solicitud correspondiente para designar a Salmerón como embajador de México, ya que aún resta el procedimiento previo, como el beneplácito y la votación en el Senado de la República.

En la conferencia del pasado 19 de enero señaló que quien aprobará finalmente la designación del historiador como embajador en Panamá será el Senado.

‘Un acosador no debe ser embajador’: denuncias vs Salmerón

Desde que se supo sobre la propuesta de Pedro Salmerón para la embajada de México en Panamá, alumnas y exalumnas del ITAM rechazaron la posible designación, señalando que fue acusado de acoso sexual durante su periodo como profesor.

En un pronunciamiento de la Cuarta Ola, organización estudiantil, las alumnas pidieron reconsiderar su nombramiento y hacer justicia para las víctimas.

El colectivo de estudiantes sostuvo que Pedro Salmerón también cuenta con acusaciones en la cuenta de MeTooAcadémicosMx, en la UNAM, así como al interior del partido Morena.

Te contamos: Colectivas, organizaciones y mujeres piden a autoridades de Panamá rechazar nombramiento de Salmerón como embajador

Acerca de las acusaciones en su contra, Salmerón respondió en su cuenta de Twitter que en las evaluaciones realizadas por estudiantes del ITAM no hubo “ni la más mínima alusión a ningún acto ya no de acoso, ni siquiera remotamente equívoco”.

Sin embargo, en 2019 renunció como profesor de la institución, tras la publicación de denuncias de acoso sexual, a través de la cuenta #MeTooITAM, aunque apuntó que las acusaciones eran falsas.

Poco después de los señalamientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió la propuesta de designar a Pedro Salmerón como embajador, además señaló que no hay una denuncia formal, por lo que pidió esperar a que se presenten pruebas.

El mandatario señaló que Salmerón es un historiador de primera y muy preparado.